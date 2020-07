Deportivo, Rayo, Elche y Numancia, "disconformes" con el final de Liga

El Deportivo no está de acuerdo con la medida tomada por Tebas.

El final de la Liga SmartBank, marcado por el positivo de varios jugadores del Fuenlabrada que obligó a aplazar su partido frente al Deportivo, llevó a que varios equipos afectados por esa decisión, como Rayo, Elche, Numancia o el propio conjunto gallego, mostrasen su "disconformidad" y se reserven su "derecho a tomar medidas legales".

La última jornada de la Liga SmartBank, que se iba a disputar con todos los partidos con algo en juego a la vez para que ninguno tuviese ventaja competitiva, siguió adelante tras el aplazamiento del Deportivo-Fuenlabrada. La decisión, con la mayoría de clubes en contra, la tomaron "de mutuo acuerdo" la Real Federación Española de Fútbol y LaLiga en el marco de la Comisión de Seguimiento con la presencia del Consejo Superior de Deportes.

Uno de los más afectados, el Deportivo, que tenía esperanzas de salvarse y ahora, a falta de su partido con el Fuenlabrada, está descendido a Segunda B haga lo que haga en ese encuentro, llevará la decisión "a las más altas instancias", según dijo su presidente Javier Vidal en una conferencia de prensa.



"Es un gravísimo error. Lo que se ha producido es muy grave y no se guarda el principio de igualdad para todos los equipos porque ha habido adulteración de la competición", declaró. En la misma línea se mostró su técnico, Fernando Vázquez, que recordó que el anterior partido de Liga del Fuenlabrada fue contra el Elche. "Es un aviso al mundo del fútbol. No entiendo que el Elche esté jugando después de haber jugado contra el Fuenlabrada hace días, ahora están jugando el Lugo y el Albacete, creo que es injusto. ¿Qué más da esperar tres o cuatro días? No puedo entender la comunicación de la Liga, de la Federación y del CSD porque dice que es para proteger a los jugadores y es falso porque el Elche está jugando", dijo Vázquez.

El Elche, que ganó su partido al Oviedo pero que depende para conservar la sexta plaza de lo que haga el Fuenlabrada, expresó su disconformidad a través de un comunicado. "Como muestra de profesionalidad disputamos el partido porque de no haberlo hecho nos habríamos expuesto a una sanción deportiva por incomparecencia. Nosotros, deportivamente, hablamos en el campo, pero es evidente que se ha tomado una decisión que afecta directamente a la integridad de la competición y que creemos que no es justa", esgrimió el Elche en su escrito.

Más duro fue el Rayo Vallecano, cuyas posibilidades de entrar en promoción necesitaban de una carambola a tres bandas. Ganar su partido en Santander -que lo hizo-, que el Deportivo venciese al Fuenlabrada y que el Elche perdiese o empatase con el Oviedo. "No aceptamos esta resolución por ser muy perjudicial a los intereses deportivos y económicos y emprenderemos todas las acciones legales para defender los intereses ante este gravísimo atropello", señaló el club madrileño en su comunicado.



En el caso del Rayo, los positivos del Fuenlabrada también le afectaron porque un futbolista de su plantilla, el delantero franco-marroquí Yacine Qasmi, saltándose el protocolo de LaLiga, estuvo cenando hace varios días con un jugador del Fuenlabrada y por ese motivo, cuando su técnico Paco Jémez conoció ese hecho, lo retiró del once titular.

La consecuencia es que el futbolista no participó en el partido y todos los integrantes de la plantilla se someterán a un test PCR en Madrid y permanecerán en aislamiento hasta conocer los resultados.

Por la parte de abajo también llegaron las críticas a la decisión de jugar la última jornada. El Numancia, descendido a Segunda B, mostró su "disconformidad" por la disputa de su partido contra el Tenerife. "Este club tomará todas las medidas oportunas para defender los derechos de sus abonados y lamenta la incomprensible decisión tomada por la Liga, la RFEF y el CSD", subrayó en un comunicado el conjunto soriano.

El Albacete, que logró la permanencia con una victoria frente al Cádiz, considera que con lo ocurrido se "pone en duda la integridad de la competición". "Disputamos el encuentro como muestra de profesionalidad con el rival y porque tampoco queríamos vernos envueltos en una posible sanción deportiva por incomparecencia de nuestros jugadores. Aún así, consideramos que la decisión de jugar esta tarde afecta considerablemente a la integridad de la competición y así queremos mostrarlo", señaló el cuadro manchego.

A la espera de que se resuelva qué hacer con el Deportivo-Fuenlabrada, una eliminatoria de promoción ya se conoce. Es la que enfrentará al Almería con el Girona. La otra será entre el Zaragoza y un equipo a definir entre el Elche o el Fuenlabrada.

Por abajo los descendidos en la última jornada son Numancia y Deportivo, dos equipos que estudian la posibilidad de recurrir legalmente una decisión que, según manifiestan, les ha "perjudicado deportivamente y adultera la competición".