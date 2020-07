Llevamos la experiencia del campo de fútbol a nuestros aficionados

Gracias a Betway hemos disfrutado del concurso #TuEstadioEnCasa donde los aficionados nos han podido enseñar cómo viven los partidos en sus hogares, consiguiendo grandes premios con ello.

En este tiempo en el que no podemos disfrutar del fútbol desde las gradas de los estadios, los aficionados agudizan el ingenio para disfrutar desde casa de su pasión por el balompié y su amor a sus clubes de la manera más parecida posible a cómo lo vivían en sus estadios. Para ello, casi sin pensarlo todos procuramos convertir nuestros salones y habitaciones en pequeñas gradas donde animar a nuestros equipos desde la distancia.

Invitando a algunos amigos y familiares, luciendo las prendas de nuestro club, decorando con nuestras bufandas y banderas, y sacando algo de picar, todos buscamos recrear esas previas y esas liturgias futboleras que vivíamos en las gradas que tanto echamos de menos.

Para dar aún más color a los "estadios" de nuestras propias casas, el pasado mes de junio, Betway nos animaba a compartir el ambiente futbolero que recreamos en nuestras casas. Participando a través de las redes sociales de Betway y usando el hashtag #TuEstadioEnCasa, los aficionados podían conseguir premios solo por enseñarnos cómo animaban a sus equipos desde sus hogares.

Jugadores de LaLiga Santander como Jorge Miramón (Levante UD), Lisandro Magallán (Deportivo Alavés) o José Recio (CD Leganés) invitaban a los aficionados a participar a través de las redes sociales, ya que para ellos también es importante sentir el apoyo de sus aficiones, y aunque sea a distancia constatar que la pasión de los aficionados por sus equipos sigue invariable.

Muchos fueron los que participaron en el concurso #TuEstadioEnCasa. Pudimos ver vídeos y fotos de hogares ataviados con los colores de sus clubes, banderas, bufandas, camisetas, balones y hasta aperitivos preparados para el partido que nos daban ganas de poder disfrutar del fútbol con ellos.

No era fácil, pero entre todos los participantes, elegimos a los que mejor estadio montaron en su propia casa, los que más ambiente futbolero crearon en sus salones. Y cómo no, la casa de apuestas de fútbol Betway tenía que premiar su pasión con un regalo sorpresa. Cada uno de los ganadores recibió en sus hogares una caja Betway con todo lo que se puede necesitar para animar aún más a sus equipos de desde casa. Recibieron las camisetas oficiales de sus clubes de la presente temporada, balones oficiales, tazas de Betway, algo de comida y bebida para disfrutar más a gusto de los encuentros, etc.

Para la temporada que viene esperamos poder volver a encontrarnos en las gradas de nuestros queridos estadios, pero mientras tanto tendremos que seguir convirtiendo nuestras casas en nuestros propios estadios, ya que nuestro amor por el fútbol y nuestros clubes no cambia, aunque los sigamos a distancia. Por ello, Betway ha querido premiar a esos aficionados que mejor se lo montan para animar a sus equipos, y ayudarnos a hacer más llevadera la espera hasta que las gradas se llenen de nuevo.