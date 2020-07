Illa pide que no se repitan celebraciones como la de Sabadell tras el ascenso

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, expresó su profundo disgusto por las celebraciones que los aficionados del Sabadell protagonizaron en las calles de la ciudad el pasado fin de semana tras el ascenso del equipo a Segunda división e hizo un llamamiento a la ciudadanía para seguir las recomendaciones sanitarias.



"He tenido la oportunidad de hablar esta mañana con la alcaldesa, que hizo un llamamiento explícito a que no se saliera a celebrar la alegría. Entendemos que es una alegría, claro que sí, para los aficionados del Sabadell el ascenso, pero no puede celebrarse de esta forma. Expreso ni disgusto profundo", dijo el ministro.



En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Salvador Illa, insistió en que "no puede haber un grupo importante de personas manifestando su alegría vulnerando todo tipo de recomendaciones sanitarias durante mas 45 minutos".



"Esto es lo que no hay que hacer, lo que hay que hacer es lo que ayer recordó el presidente del Gobierno, las tres M: mascarilla, manos y metros, dos metros de distancia", añadió.



El titular de Sanidad hizo "un llamamiento explícito a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias de sus respectivas comunidades autónomas y a no tener miedo al virus pero no perderle el respeto, porque el virus sigue ahí y hay que, durante unos meses, seguir conviviendo con él", señaló.