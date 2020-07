Sepúlveda asegura que aportará su experiencia al Querétaro

Querétaro (México), 30 jul (EFE).- Ángel Sepúlveda, delantero de los Gallos Blancos del Querétaro, aseguró este jueves que uno de sus aportes al equipo será la experiencia que tiene en el fútbol mexicano.



"Hoy me toca aportar desde la experiencia, no lo desconozco, vengo con las ganas de trascender y aportar a mis compañeros, ayudar al grupo", expresó en conferencia prensa.



Sepúlveda, de 29 años, regresó a los Gallos tras tres años en los que jugó para el extinto Morelia, el Guadalajara, el Necaxa y el Tijuana.



El oriundo de Michoacán ahora jugará el rol de delantero, que asumió al inicio de su trayectoria.



"Llego maduro. Me gustan los retos, por eso acepté jugar de centro delantero, antes me tocaba jugar otras posiciones, como extremo, que no las desconozco, pero yo siempre desde joven fui delantero, vengo con ganas de trascender y hacer historia", aseguró.



El Querétaro cambio de dueños durante el receso entre el cancelado Clausura 2020 y el Apertura. Como parte de la entrada de una nueva directiva, la entidad del centro de México sufrió la baja de su entrenador Víctor Manuel Vucetich y de jugadores clave como el delantero argentino Ariel Nahuelpán.



Los nuevos propietarios decidieron nombrar como estratega a Alex Diego, de 35 años y quien debutó en la Primera División, además de fichar a elementos con poco recorrido en el máximo circuito del país como a los uruguayos Kevin Ramírez y Sebastián Sosa.



En la segunda fecha del Apertura, denominado Guardianes en honor al sector salud que combate a la pandemia de la COVID-19, los Gallos debutarán en casa en contra del Mazatlán FC, que cayó 1-4 ante el Puebla del peruano Juan Reynoso.



"Se llevan cuatro goles por circunstancias de fútbol. Buscando empatar dejaron espacios, no veo al Mazatlán débil, no podemos confiarnos de ninguna forma. El equipo está mentalizado en hacer pesar la localía todo el torneo, es algo vital sumar de a tres en casa", concluyó.