El uruguayo Gorrirán reconoce que el Santos debe mejorar la concentración

Torreón (México), 4 ago (EFE).- El centrocampista uruguayo Fernando Gorrirán, del Santos Laguna del fútbol mexicano, reconoció este martes que aunque lució bien ante el Guadalajara, su equipo debe mejorar la concentración para evitar tarjetas rojas.



"En dos fechas sufrimos dos expulsiones, todos cometemos errores, pero eso no puede volver a suceder", señaló el jugador originario de Montevideo.



Gorrirán, de 25 años, fue el héroe de la victoria del Santos el pasado domingo ante el Guadalajara, al convertir los dos goles en el triunfo por 2-0, el primero de su equipo en el Apertura 2020, bautizado por la Liga MX como torneo Guardianes.



"Es mejor corregir cuando ganas, fue importante mantener el cero, hicimos lo que nos planteó el profe (el entrenador uruguayo Guillermo Almada) y debemos tratar de mejorar y reafirmarnos", indicó.



El Santos es uno de los equipos llamados a entrar en la liguilla de los ocho mejores del Guardianes y el próximo fin de semana saldrá a demostrarlo ante el campeón, Monterrey, que los eliminó en los cuartos de final del Apertura 2019.



"No podemos cambiar el libreto, contra el Monterrey jugaremos de la misma manera, será un partido complicado porque tienen a grandes jugadores y no hemos podido ganar en su estadio. Es un partido que esperas jugar porque tenemos la espinita de que nos eliminaron el año pasado", agregó.



Al referirse a sus goles del domingo, el volante explicó que ya celebró y está concentrado en trabajar para llegar en buen nivel al duelo ante el Monterrey.



"Me siento más cómodo cuando estoy en contacto con la pelota, sin embargo trato de colaborar donde el profe me ponga. No tengo problema de jugar por fuera o por dentro", puntualizó.



Gorriarán celebró sus goles como si portara muletas, un homenaje a su compatriota Brian Lozano, a quien consideró el mejor jugador del Santos, pero que se halla fuera de las canchas por una fractura de tibia y peroné.



"Tenemos una relación de varios años, lo conocí en 2015; cuando me tocó venir al Santos, me escribió para brindarse y lo quiero como a un hermano", dijo.



El Santos perdió por 2-0 ante el Cruz Azul en su debut en la liga, pero según Gorrirán, el domingo pasado ante el Guadalajara mostró su verdadero potencial.



"Quedó claro que somos un equipo fuerte", concluyó.