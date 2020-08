El Dépor, a los clubes de LaLiga: "se han perdido los principios de equidad e imparcialidad"

A Coruña, 18 ago (EFE).- Los clubes y el presidente de LaLiga, Javier Tebas, han recibido una carta del Deportivo, a la que ha tenido acceso Efe, en la que les advierte de que en la patronal se han perdido los "principios de equidad e imparcialidad".



Esta carta ha llegado a los clubes en un momento en el que el Deportivo está pendiente de lo que determinen las instancias deportivas sobre su continuidad en Segunda División después de no haber podido disputar el partido de la última jornada de LaLiga SmartBank con el Fuenlabrada en horario unificado con el resto de encuentros.



"Nos dirigimos a vosotros para trasladaros nuestra sorpresa y nuestra más profunda indignación por la gestión pública (mediante comunicados oficiales) y privada que se está haciendo, desde la presidencia de LaLiga, de los procedimientos administrativos y judiciales abiertos en los que estamos involucrados varios clubes miembros de esta asociación", señala.



En la misiva, indica el club gallego que no alcanza "a entender" que en una agrupación a la que todos contribuyen y en la que están representados por igual "se haya perdido todo principio de equidad e imparcialidad en un caso que afecta a más de uno de sus asociados".



"Es inadmisible que se estén utilizando recursos propios de todos en la defensa discrecional de los intereses de una de las partes (el CF Fuenlabrada) cuando estos colisionan con los de otros clubes miembros en esos procedimientos abiertos", apunta el Deportivo.



"Más si cabe", añade, "cuando existe un claro conflicto de intereses y una obligación de abstención por relación familiar por parte del presidente de LaLiga, algo que no se ha respetado y que ha sido puesto en conocimiento de las autoridades competentes".



Recuerda que "la Nota Informativa de LaLiga del 16 de agosto dice literalmente: 'se demuestra en los peritajes presentados por LaLiga'" y se pregunta "¿Cuántas pruebas, peritajes o cualquier otro tipo de acción se han costeado y promovido desde LaLiga para defender los legítimos intereses del resto de clubes asociados implicados y no del Fuenlabrada?".



"¿No será lo más apropiado abstenerse por completo de cualquier acción y así no beneficiar ni perjudicar a ninguno de los asociados en detrimento de otros? ¿Existe algún interés más allá de que el conflicto se resuelva de manera justa y de Derecho para todos los clubes miembros e implicados?", se cuestiona.



En la carta, lanza otra pregunta: "¿Qué se pretende conseguir atacando de forma constante y arbitraria a algunos de los clubes que únicamente estamos defendiendo lo que consideramos justo?".



Igualmente, reflexiona sobre por "qué lleva a cruzar líneas rojas como la humillación de que LaLiga denuncie al capitán de Deportivo, Álex Bergantiños, y envíe a la Policía Judicial" a la ciudad gallega "en menos de 12 horas para detenerlo en una actuación en la que una jueza no sólo no ve indicios de delito, sino que acaba reprendiendo la desmedida actuación policial".



"Son preguntas que nosotros nos hacemos y que creemos que, como asociación, debemos responder para solucionar de una vez por todas este caso y evitar repetir los mismos errores en el futuro", manifiesta.



Advierte de que tiene claro que "la respuesta a esas preguntas no se encuentra en otra afirmación, absolutamente retórica, que recoge la Nota Informativa, de que se está 'preservando en todo momento la integridad de la competición'".



"No, señor presidente (en alusión a Javier Tebas). No, señoras y señores compañeros de los clubes de LaLiga. Sí se está defendiendo al CF Fuenlabrada por todos los medios posibles. Sí se está dejando en la más absoluta indefensión desde LaLiga al RC Deportivo y a otros clubes miembros. Pero, sobre todo, no se está defendiendo a la competición ni su integridad", sostiene.



En este sentido, recuerda que "el pasado día 20 de julio (fecha prevista para la última jornada de Segunda) se produjo una adulteración flagrante de la misma".



"No se atendió a la Circular 93 de la RFEF que obliga a disputar las dos últimas jornadas en horario unificado para velar por la igualdad competitiva de los clubes y la integridad de la competición. Se cometió una infracción muy grave recogida en el art. 76.1. a) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. Y nadie ha hecho nada desde entonces por subsanar el error sin causar más daños", dice el Dépor.



Apunta el club gallego que eso es lo que ha "denunciado" y está "defendiendo desde el primer momento, como debería hacer LaLiga y todos sus clubes miembros".



"Esta vez nos ha tocado al Dépor y varios clubes más, pero los protagonistas bien podríais ser cualquiera de vosotros. Sabemos que hay voces calladas hasta hoy que no comparten esta línea de actuación de LaLiga. Una institución que formamos entre todos y a la que se le está causando un daño que no nos saldrá gratis a ninguno", expone.



Sostiene que "las decisiones y actuaciones personalísimas desde la presidencia de LaLiga, que bordean los límites legales, con claras muestras de abuso de autoridad, están dejando muy tocada la imagen de la industria del fútbol en España" y de la propia organización que "no es de nadie en particular, aunque algunos parece que quieran apropiársela".



"Seguro que dentro de otros 40 años (tiempo que el Dépor lleva en ella) seguirá existiendo y ninguno de nosotros estará ya en ella. Por eso es de justicia que, desde la presidencia y desde la propia Liga como institución, se adopte de forma inmediata una posición totalmente neutral hasta que se resuelvan las reclamaciones abiertas", aboga el club.



Entiende el Deportivo que "una vez cerrado el caso en los estamentos competentes, se deberán defender, como asociación, en conjunto, los intereses de los perjudicados, si los hubiera".



"En la confianza de que se realice este ejercicio de trato neutral e igualitario y de que el conflicto se pueda resolver a la mayor brevedad posible, sin perjudicados, sin ningún 'mal menor', porque no se puede perjudicar en ningún grado a quién no ha cometido ningún tipo de irregularidad en ningún ámbito", concluye el Deportivo.