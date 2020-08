Bergantiños demanda que se investigue su detención antes del Dépor-Fuenla

El centrocampista del Deportivo Álex Bergantiños ha pedido, a través de una denuncia que ha presentado este miércoles en la Comisaría de la Policía Nacional en Lonzas (A Coruña), que se investigue su detención antes del partido entre su equipo y el Fuenlabrada, a principios de mes, por un presunto delito de corrupción entre particulares en el ámbito del deporte.

"Simplemente un poco lo que se pretende es que se investigue si se actuó bien o no. Creo que debo solicitar eso y pedirlo", indicó a los periodistas a su salida de las dependencias policiales.

El futbolista del Deportivo fue detenido en la calle por los agentes el 5 de agosto (dos días antes del partido) y trasladado a Lonzas para ser interrogado tras referirse al encuentro como un "paripé", en un audio que trasladó a sus compañeros de vestuario a través de WhatsApp y que fue filtrado.

El juzgado de instrucción que llevó esa denuncia en A Coruña cuestionó la utilización de recursos públicos para este caso, con el desplazamiento de policías desde Madrid para interrogar a Bergantiños pocas horas después de que LaLiga denunciara los hechos.

"Empiezas a ver en perspectiva todos los hechos, cómo se hizo todo conmigo, cómo se trató el tema, el teléfono (que le fue confiscado) que tenía que ir a buscarlo yo a Madrid. Pido que se investigue cómo se hicieron las cosas y si se pueden hacer así o no", insistió el capitán deportivista.

"Hay varias personas que dicen que no se hicieron bien las cosas y creo que es lógico que se investigue. Quién ordenó que se hicieran así y por qué se hicieron", sostuvo el jugador.

Bergantiños indicó que lo que "más duele" y "motiva" su denuncia es que haya sido el único que ha tenido que pasar por comisaría para declarar por el Deportivo-Fuenlabrada, partido que se había suspendido el 20 de julio por los casos de coronavirus en el equipo madrileño.

"Yo no tengo nada que esconder, no he hecho nada malo y por eso sorprende que a mí se me detenga para declarar, se me haga pasar el mal rato público y el resto vaya tan despacio", dijo en alusión a las investigaciones que se siguen en las instancias deportivas y en la justicia ordinaria.

"Nadie declara, nadie explica el tema sanitario y la posible negligencia. Que la gente explique la situación igual que yo he explicado mi audio", sostuvo el jugador, quien confesó sentir "pena por cómo se está ensuciando todo eso".

El Deportivo descendió en el terreno de juego, pero en los despachos sigue peleando por la permanencia.

"Siempre estamos hablando jugadores y entrenadores y eso corresponde a otras personas solucionarlo. Lo que me duele es que haya compañeros que no sepan en qué categoría están, qué contrato tienen, si pueden firmar en otros equipos. Se está hablando de otras cosas y no se toman decisiones. Es malo para el fútbol y para el Dépor", dijo.

Bergantiños agradeció al sindicato de jugadores AFE que se posicionara para defenderle públicamente, pero "nada más", porque, señaló, "se equivocó en muchas cosas que se permitieron hacer en la última jornada y más cosas que pasaron durante el regreso a la competición" y por eso considera que tiene "mucho que mejorar".