Bale sí cuenta para Giggs: convocado para los partidos ante Finlandia y Bulgaria

Ryan Giggs, técnico de la selección de País de Gales, ha incluido a Gareth Bale, delantero del Real Madrid, para los partidos de la Liga de Naciones ante Finlandia y Bulgaria que se disputarán a principios de septiembre.



Bale no juega partido alguno desde el pasado 24 de junio, cuando fue titular en la victoria liguera del cuadro de Zinedine Zidane sobre el Mallorca (2-0). Desde entonces no participó en ninguno de los demás encuentros ligueros ni en el de la Liga de Campeones contra el Manchester City e incluso no tiene garantizada la continuidad en la plantilla del entrenador francés, al que pidió no ser convocado al final de la campaña que zanjó el cuadro blanco con el título doméstico.



Su última presencia con la selección de Gales acabó con una imagen polémica, al posar el futbolista blanco junto a compañeros, tras obtener la clasificación para la Eurocopa después de ganar a Hungría, en noviembre de 2019, con una bandera en la que aparecía la frase "Gales. Golf. Madrid. En ese orden".



En la lista de Giggs, además de la presencia de Gales sobresale la convocatoria por primera vez de Neco Williams, del Liverpool, y Ben Cabango, del Swansea, mientras que Hal Robson-Kanu figura por primera vez desde 2017.



El conjunto galés visitará a Finlandia el 3 de septiembre y recibirá a Bulgaria el 6 en partidos del grupo 4 de la Liga B de la Liga de Naciones, que se disputarán a puerta cerrada a causa de la pandemia de la COVID-19.