Herrera considera normal la presión sobre el América ahora que no es líder

Herrera considera normal la presión sobre el América ahora que no es líder

México, 28 ago (EFE).- El entrenador del América mexicano, Miguel Herrera, considera normal la presión que recibe su equipo y más ahora que ocupa el cuarto tras haber liderado el Torneo Apertura.



"Qué bueno es estar presionado estando en cuarto lugar, porque sé en qué equipo estoy y sé la exigencia que tengo. Hace dos jornadas estábamos en primer lugar y a nadie le gustaba el equipo. Así debe ser en el América", declaró este viernes el exseleccionador mexicano.



El América ocupa el cuarto puesto con 10 puntos de 18 posibles y en las últimas dos jornadas cayó goleado, por 4-1 ante el Querétaro, y por 3-1 ante el Monterrey.



"A nosotros nos exigen como club grande y dos derrotas prenden luces amarillas, porque así debe ser en América, y todos sabemos cuál es la exigencia, por lo que debemos trabajar", manifestó.



Negó que se pueda tachar a su equipo de indisciplinado por las expulsiones del paraguayo Richard Sánchez en la quinta fecha ante Querétaro y la del colombiano Roger Martínez frente al Monterrey, en la sexta.



"No creo que seamos un equipo tan indisciplinado, pero como siempre he dicho, se trata de concentrarnos y no regalar esa oportunidad al arbitraje de que nos saque una tarjeta roja. Nosotros debemos ser más inteligentes", explicó.



Defendió a sus jugadores y garantizó que están ciento por ciento comprometidos.



Herrera informó de que el colombiano Andrés Ibargüen, quien estaba lesionado desde la primera fecha, hace una semana dio positivo de COVID-19.



"Ibargüen, quien ya sanó de su lesión, está saliendo de la situación del COVID-19".