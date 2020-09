Rodrigo: "Estar en la selección no es un peso extra, es una responsabilidad"

Madrid, 1 sep (EFE).- Rodrigo Moreno, delantero del Leeds United inglés, declaró este martes que estar en la selección española "no es un peso extra sino una responsabilidad" y aseguró que a la confianza de Luis Enrique Martínez intentará "corresponder con buenas actuaciones".



España arranca esta semana la fase de grupos de la Liga de la Naciones con dos partidos. El primero el jueves 3 de septiembre frente a Alemania en Stuttgart y el segundo el domingo 6 contra Ucrania en la Ciudad Deportiva de Valdebebas del Real Madrid.



Para esos dos partidos Rodrigo es uno de los delanteros convocados por Luis Enrique para comandar el ataque español.



"Estar en la selección no supone un peso extra. Vestir la camiseta de la selección es una responsabilidad y lo tomo con naturalidad. Tenemos un grupo muy fuerte y eso es lo que busca el seleccionador. Asumo la responsabilidad como tal y no supone ninguna presión añadida", dijo Rodrigo en conferencia de prensa.



Tras un año y medio sin dirigir a la selección, primero por motivos personales y después por el parón derivado de la pandemia de coronavirus, Luis Enrique volverá a sentarse en el banquillo de la selección.



"Lo he visto muy bien, igual que siempre, con una energía que contagia. Los entrenamientos son dinámicos, intensos y de una exigencia máximo. Las normas de convivencia que teníamos antes con él las mantenemos porque nos han venido bien y eso repercute en el campo", señaló.



"Me alegro mucho por él y siempre estaré agradecido a la confianza que me ha dado. Intentaré corresponder a la confianza que me ha dado con buenas actuaciones", comentó.



La nueva normalidad que está viviendo toda la sociedad por el coronavirus también ha llegado a la selección con importantes cambios en las normas de actuación.



"Ahora, por ejemplo, nos duchamos en la habitación en vez del vestuario y tenemos zonas de tratamiento más individualizadas. Todo eso altera a lo que estábamos acostumbrados. Es la nueva realidad pero hay que adaptarse a esto. Ojalá podamos encontrar una vacuna y que poco a poco volvamos a lo que conocíamos", manifestó.



Por último, Rodrigo dio su opinión acerca de las que considera las dos mejores Ligas de Europa y que pueden repercutir en el nivel de los combinados nacionales.



"Según mi punto de vista tenemos dos ligas referentes que son la Premier inglesa y la española. En el cómputo general creo que están por encima. La Bundesliga viene creciendo mucho. El Bayern siempre ha estado al máximo nivel y puede ser que marque una nueva tendencia en el fútbol a nivel físico y táctico. Este año le hemos visto una superioridad bastante importante y fueron justos merecedores de la Liga de Campeones", concluyó.