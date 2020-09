Zoe, la fanática de Alex Morgan que revoluciona Argentina con su solidaridad

Con solo diez años, Zoe Puente, una joven futbolista fanática de Alex Morgan que juega en Platense y en el Centro de Formación Roma, revolucionó Argentina con sus vídeos de goles y gambetas y al idear una campaña solidaria con la que juntó alrededor de 500 de botines y zapatillas para que "todos puedan jugar".

Dalila Ippolito, jugadora de la selección argentina y del Juventus, Paulina Gramaglia, capitana de la sub'17 de Argentina, el exjugador Fabián 'el Ratón' Ayala y hasta la estadounidense campeona del mundo Alex Morgan, entre muchos otros, celebraron en las redes sociales la iniciativa de la joven futbolista.

Acompañada por su mamá, Gabriela, quien la ayudó a organizar la acción solidaria "Todos pueden jugar", Zoe le contó a Efe sus sueños, por qué decidió juntar botines para donar, qué sintió al recibir el apoyo de Morgan y recordó la vez que tuvo que esconder su trenza dentro de la camiseta para que la dejen jugar con los varones.

Pregunta: ¿Cómo surgió la idea de la campaña "Todos pueden jugar"?

R: La iniciativa surgió porque conocí muchos chicos y chicas que no tenían la oportunidad de tener su calzado. Pregunté por qué no tenían calzado y mi mamá me respondió que era porque no tenían suficiente dinero para comprarlo y yo decidí ayudarlos haciendo una iniciativa y que cada uno ayude con algo. Todos podemos ayudar. La iniciativa se llama "Todos podemos jugar" porque para mí todos se merecen su calzado para jugar.

P: Recibiste cientos de donaciones, saludos de muchas jugadoras y te entrevistaron en varios medios locales. ¿Imaginabas esta repercusión?

R: No, fue así de golpe, no imaginaba nada. Primero fueron mis amigos, después vino gente que no conocía y no lo podía creer.

P: ¿Qué sentís cuando vas a hacer las donaciones o te llegan los vídeos de chicos o chicas que reciben el calzado?

R: Es como meter un gol afuera de la cancha. Es hermoso.

P: ¿Qué significa para vos que tu familia te acompañe, tanto en el fútbol como en esta campaña?

R: Mi familia siempre me ayuda, estoy recontenta. Me ayudan en todo. Ellos querían que yo juegue. Ellos no es que querían que yo juegue y me obligaban, querían que hiciera lo que me haga feliz. Y bueno, a mí me gusta el fútbol, a mí me hace feliz. El fútbol es mi vida.

P: ¿Cómo surgió el fanatismo por Alex Morgan?

R: Un día la vi, me encantó como jugó y no sé, es ella. Usa el número 13, mi número favorito, es el número de mi cumpleaños. Me encanta como juega.

P: Hace poco te mandó un vídeo felicitándote por tu iniciativa que tu mamá subió a las redes sociales. ¿Qué sentiste en ese momento?

R: Empecé a llorar. No lo podía creer. Creí que era alguien disfrazada de Alex Morgan.

P: ¿Cuál es tu sueño?

R: Primero jugar en la selección argentina, ese es mi primer sueño. Después siempre dije jugar en el Barcelona, es mi sueño. Yo sigo queriendo jugar aunque (Lionel) Messi se vaya. Sino también en algún equipo de Europa me gustaría jugar.

P: En los últimos meses Milagros Menéndez, que tiene 23 años, pasó al Granada y Dalila Ippolito, que tiene 18, se fue al Juventus. ¿Te ilusiona ver que jugadoras tan jóvenes están en Europa y en la selección argentina?

R: Si, obvio. Hace dos o tres semanas Dalila Ippolito se fue a Italia y no lo podía creer porque tiene 18 años. Es re chiquita, no lo podía creer.

P: ¿El Barcelona te gusta por Messi?

R: Si, sí. También, no sé. Me encanta el Barcelona.

P: En tu Instagram (@zoe13football) decís que sos fanática de Morgan y de Messi. Morgan te envío un vídeo y vos le respondiste con otro. Si pudieras hablar con Messi, ¿qué le dirías?

R: La verdad, que sea feliz eligiendo lo que quiera. Que no se deje llevar por lo que le dicen, que haga lo que quiera.

P: ¿Cuándo empezaste a jugar al fútbol?

R: Cuando era chica. Tengo fotos y videitos, agarraba la pelota con la mano y la empezaba a patear. A los tres años ya empecé a patear mejor, por así decirlo. Empecé a ir a un club, que es una escuelita de fútbol, que ahí me dejaron jugar con los chicos y después me pasé a las chicas y hacía doble turno. Me hice más grande, crecí en ese club, estuve cuatro o cinco años y me pasé al Centro de Formación Roma, que es un poco más competitivo, y después a Platense. Ahora estoy jugando en Platense y en Roma.

P: ¿Es verdad que una vez un árbitro no te dejó jugar por ser mujer?

R: Sí, un árbitro no me quería dejar jugar porque era chica. Un papá de ahí me dijo: 'Zoe, entrá igual y metete la trenza adentro de la camiseta'. Me la metí y jugué igual, no me importaba nada.

P: En tu cuenta de Instagram hay vídeos en los que jugás con varones y mujeres y no te pueden sacar la pelota. Todavía quedan algunas personas que dicen que las chicas no saben o no tienen que jugar al fútbol. ¿Qué les decís?

R: Yo no les digo nada, yo empiezo a jugar igual.