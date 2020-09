Nadie logra hacerle sombra a Messi en las portadas

El gran protagonista del día no es otro que Leo Messi. Su anuncio de que finalmente se quedará una campaña más en el FC Barcelona copa las portadas de la prensa deportiva nacional y no son pocas las referencias también fuera de nuestras fronteras. Aunque el culebrón parece no haber terminado, pues sus palabras han servido para reavivar la crisis azulgrana, al atacar directamente al presidente, Josep Maria Bartomeu, y asegurar que en el conjunto culé "no hay proyecto ni nada".

Por otro lado, en clave hispalense, ESTADIO les cuenta las dudas razonables de Pellegrini, al que están convenciendo los canteranos Paul y Aitor Ruibal, y destaca la 'nueva' piel del Sevilla FC, siendo también protagonistas en otros medios el traspaso de Rulli al Villarreal o la ausencia de fichajes en el Valencia.

