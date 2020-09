Jesús Angulo afirma que Chivas no podía anotar por mala suerte

Guadalajara (México), 7 sep (EFE).- Jesús Angulo, centrocampista de las Chivas del Guadalajara del fútbol mexicano, aseguró este lunes que la mala suerte fue el factor que no permitió al equipo hacer más goles en el Apertura 2020.



"No era cuestión de adaptarnos, era más la mala suerte, el balón no quería entrar o no estábamos en el momento indicado para empujarlo, pero al fin apareció un partido en el que merecíamos ganar por ese marcador", confesó el jugador mexicano.



El sábado pasado, en la octava fecha del Apertura, Guadalajara venció por 3-1 a Tigres.



Sin embargo, de la primera a la séptima jornada Chivas solo había marcado cuatro goles y por eso Angulo destacó la importancia de obtener una victoria por ese marcador.



"Es la idea, que este triunfo nos dé confianza para que el equipo se vea mejor, porque ya nos merecíamos un triunfo así para sacar la presión que traíamos; desde ahora van a ver a un Guadalajara que va a proponer en cada partido", señaló.



Angulo reconoció que el mexicano Víctor Manuel Vucetich, entrenador de las Chivas desde la quinta fecha del Apertura 2020, ha sido fundamental para mejorar.



"Estamos comprometidos con Vucetich y su cuerpo técnico. Él nos ha traído nuevas ideas; nos hemos tenido que adaptar a las diferentes situaciones de cada juego, además trabajamos en cosas que nos hacía falta mejorar", agregó.



Chivas marcha en el octavo puesto del Apertura 2020 con 11 puntos y el centrocampista confía en que podrán aún mejorar para estar en la Liguilla.



"Siento al equipo más acoplado, con más confianza en el cuerpo técnico, porque habíamos tenido un partido bueno y uno malo, pero creo que podemos empezar a ser más consistentes a partir de la confianza que hemos ganado para alcanzar los objetivos".



Este martes, en la novena jornada del certamen, Chivas recibirá al Querétaro, que marcha en la novena posición, con 10 unidades, y viene de vencer al Toluca.



Angulo lo reconoció como un equipo ofensivo. "Querétaro viene de ganar, ha hecho buenos partidos, es un equipo que no se encierra, propone y tiene jugadores rápidos en la ofensiva, pero nosotros debemos concentrarnos en nosotros para sacar un resultado positivo", concluyó.