El presente de dos generaciones eleva a España

Madrid, 6 sep (EFE).- Sergio Ramos y Ansu Fati, representantes de dos de las generaciones actuales del fútbol español se exhibieron en el Alfredo di Stefano de Valdebebas, ante Ucrania (4-0), para elevar a España hacia la cima en solitario del Grupo 4, beneficiado por el empate de Alemania en Basilea frente a Suiza (1-1).

Un empate en Stuttgart y un convincente triunfo resumen el reencuentro del conjunto de Luis Enrique con la actividad de los equipos nacionales tras el largo parón por la pandemia.

Ansu Fati abandera el futuro. Sergio Ramos, el capitán, es uno de los supervivientes de la mejor España de la historia. La que dominó el mundo.

El atacante del Barcelona fue la mejor noticia del conjunto azulgrana en el pasado curso. El talento y el desparpajo de este joven, dispuesto a romper todos los récords, han acompañado su irrupción. Ahora en la selección. Brilló frente a Alemania, contra la que debutó. Y en su segundo encuentro internacional, ya como titular, frente a Ucrania, marcó.

Provocó un penalti y tuvo en jaque a la zaga visitante. Pero además se convirtió en el más joven en marcar en la historia de la Roja.

Enfrente Sergio Ramos. El capitán firmó un doblete. Veintitrés tantos en la selección es el defensa más anotador con su equipo nacional por delante ya del argentino Daniel Pasarella.

La goleada fue redondeada por Ferrán Torres, otro representante de la nueva generación que alienta a España.

Alemania no pasó del empate frente a Suiza (1-1). El conjunto de Joachim Low, que no pudo contar en estos compromisos con la mayoría de los jugadores del Bayern Múnich, ganador de la Liga de Campeones, no pasó del empate ante la impetuosa selección de Vladimir Petkovic, que se resistió a la derrota.

Alemania jugó a rachas. Dominó al principio cuando tomó ventaja antes del cuarto de hora gracias a Ikay Gundogan, pero no tuvo argumentos para recuperarlo cuando Silvan Widmer logró empatar en el 58.

En la segunda categoría Rusia y Gales dominan sus respectivos grupos. Sumaron su segundo triunfo de forma distinta. El cuadro de Ryan Giggs, con Gareth Bale a la cabeza, gano de forma agónica a Bulgaria, con un tanto en la última acción del choque de Neco Williams (1-0).

El otro duelo del Grupo 4 contempló el primer triunfo de Finlandia, que venció a domicilio a la República de Irlanda en Dublín (0-1). Le bastó a los visitantes con el gol de Fredrik Jensen en el 64.

Rusia, por su parte, dominó con claridad en su visita a Budapest aunque pasó por alto la reacción de Hungría, que tuvo cerca el empate (2-3).

El conjunto de Stanislav Cherchesov tenía tres goles de ventaja al inicio de la segunda parte gracias al acierto de Anton Miranchuk, Magomed Ozdoev y Mario Fernandes. Roland Sallai y Nemanja Nikolics revitalizaron a los locales a los que faltó precisión para puntuar.

Serbia sigue sin ganar. No pudo contra Turquía en Belgrado (0-0) en un choque que jugó durante la segunda parte con un jugador menos por la expulsión de Aleksandar Kolarov.

Además, en la tercera división Eslovenia, con Jan Oblak como meta, ganó a Moldavia (1-0) mientras Grecia sumó los tres puntos a costa de Kosovo (1-2).

La jornada se completó con el triunfo de las Islas Feroe en Andorra (0-1) y el empate entre Malta y Letonia (1-1) en la cuarta categoría.