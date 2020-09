Representante de Lautaro : "No hay nada con Real, ni Barca; está en el Inter"

Redacción deportes, 13 sep (EFE).- Beto Yaque y Sergio Zárate, representantes del argentino Lautaro Martínez, han indicado esta tarde, a su salida de la sede del Inter de Milán, que el "no hay nada" con el Real Madrid ni con el Barcelona, y que el delantero "está" en el equipo interista.



"No, nada, hemos venido a saludar a Piero (Ausilio, director deportivo del Inter), que hace tiempo no le vemos, es una visita de cortesía. (¿Real Madrdi es una posibilidad?), No, nada, no, no. (¿Barcelona?,, No,nada, solo eso una visita de cortesía", dijo Beto Aque, a preguntas de los periodistas.



El representante de Lautaro, asimismo, al serle preguntado sobre si se puede decir que el jugador se quedará en el Inter, dijo: "El jugador está aquí, en el Inter".