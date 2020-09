La RFEF mantiene los formatos de la pasada temporada

Madrid, 14 sep (EFE).- La Comisión Gestora de la RFEF ha aprobado este lunes las Normas Reguladoras y Bases de Competición para la temporada 2020/2021 de las competiciones oficiales de ámbito estatal de las que es titular exclusiva: la Copa del Rey, la Supercopa y la Copa RFEF, que mantendrán los formatos de la pasada campaña, y además ha previsto una serie de disposiciones extraordinarias por la COVID-19.



"Estas mismas normas generales y en todo aquello que fuere aplicable para el adecuado desarrollo de la misma lo serán, también, para la final de la Copa del Rey de la temporada 2019/2020", señala la RFEF.



Ña federación explica que entre las normas que se incluyen "figuran la posibilidad de sentar en el banquillo hasta nueve suplentes para hacer hasta cinco cambios en tres interrupciones del partido, además de una sustitución adicional en caso de prórroga, antes de iniciarse o en el descanso de la misma".



En cuanto a las disposiciones extraordinarias por la COVID-19, el documento de la RFEF incluye una serie de disposiciones extraordinarias por la pandemia, comenzando por una 'salvaguarda genérica' que indica que ?lo dispuesto en las presentes Bases o Normas de competición puede verse modificado durante el transcurso de la temporada por causa de fuerza mayor? y que será ?competencia de la Comisión Delegada de la Asamblea de la RFEF la determinación de la paralización y/o de la vuelta a la competición en atención a las causas de fuerza mayor que sobrevengan y su prolongación en el tiempo, salvo en aquellos aspectos que la competencia fuera del Juez/a de Competición?.



Precisa que quedarán acreditadas las causas de fuerza mayor ?cuando en un territorio determinado exista una normativa o una orden gubernativa, y si fuere el caso, debidamente avalada por la justicia competente, que impida el desarrollo de las actividades deportivas de competición federada, ya sea entrenamientos de cualquier nivel o la disputa de partidos en dicho territorio o bien que se haya decretado el Estado de Alarma que incluya estas limitaciones?.



"En caso de suspensión o paralización de las competiciones por esa causa de fuerza mayor antes del 30 de junio y si no pudiesen desarrollarse una o varias de las eliminatorias de la competición, ésta se dará por finalizada sin campeones, ni otros resultados, salvo que quedase por disputar exclusivamente la final o la 'final four', en cuyo caso la Comisión Delegada podrá decidir disputarla durante la siguiente temporada?, agrega.



En todo caso, precisa, ?si por cualquier circunstancia de fuerza mayor no se pudieran disputar algunos partidos de la eliminatoria y sí otros, se dará continuidad con los equipos vencedores que sí la hubieren disputado y con aquellos equipos que no habiéndolas podido disputar el motivo no guardara relación con los integrantes de ese mismo equipo o con el territorio donde disputan los encuentros?, señala.



En cuanto a la Copa del Rey, "está estructurada en un total de siete eliminatorias y la final, que se disputarán a partido único, salvo las semifinales que se disputarán en formato de ida y vuelta".



Las fechas serán las siguientes:



1. Eliminatoria Previa: 11 de noviembre de 2020.



2. Primera eliminatoria: 16 de diciembre de 2020.



3. Segunda eliminatoria: 6 de enero de 2021.



4. Dieciseisavos de final: 16 de enero de 2021 y 20 de enero de 2021 para los emparejamientos con los cuatro clubes participantes en la Supercopa de España.



5. Octavos de final: 27 de enero de 2021.



6. Cuartos de final: 3 de febrero de 2021.



7. Semifinales: 10 de febrero y 3 de marzo de 2021.



8. Final: 17 de abril de 2021.



En la Copa del Rey participarán un total de 116 clubes: los 20 y 22, respectivamente, que conformaron la Primera y la Segunda División en la temporada anterior; los 28 equipos de Segunda División B que quedaron clasificados en los siete primeros puestos en cada uno de los cuatro grupos, excluyendo filiales y dependientes; 32 adscritos a Tercera División, entre ellos los 18 que quedaron clasificados en como primeros de grupo, los 4 equipos que queden semifinalistas en la Copa Real Federación Española de Fútbol y los vencedores en la eliminatoria previa que disputarán 20 equipos provenientes de Categoría Territorial, señala la RFEF.



Al referirse a la Supercopa, la RFEF informa de que ésta volverá a celebrarse en formato 'Final Four', en la semana del 11 al 17 de enero de 2021 y, de forma orientativa, en las siguientes fechas: las semifinales el 13 y el 14 de enero y la final el 17 de enero.



La presente edición la disputarán Athletic Club y Real Sociedad, como finalistas de la Copa del Rey, y Real Madrid y Barcelona, como primer y segundo clasificado de LaLiga Santander.



La RFEF seála además que "si la final de la Copa del Rey de la temporada 2019/2020 se hubiera podido disputar antes de la celebración de la Supercopa, en las semifinales se enfrentarán el campeón de Copa con el segundo clasificado de Liga (Barcelona) y el campeón de Liga (Real Madrid) con el subcampeón de Copa".



"En caso contrario, se llevará a cabo un sorteo para determinar los emparejamientos, en el cual, uno de los finalistas de la Copa del Rey se enfrentará al Real Madrid, y el otro finalista, al Barcelona", añade.



Los partidos tendrán lugar en la ciudad o ciudades de Arabia Saudí que se determine.



En cuanto a la Copa RFEF, se desarrollará en dos fases: la primera, autonómica, organización por las Federaciones de ámbito territorial, y la segunda nacional. Esta se desarrollará en cuatro eliminatorias en las siguientes fechas:



1. Dieciseisavos de final: 10, 11 y 12 de octubre de 2020.



2. Octavos de final: 22 de octubre de 2020.



3. Cuartos de final: 29 de octubre de 2020.



4. Semifinales: 19 de noviembre de 2020.



5. Final: 2 de diciembre de 2020.



La fase nacional la disputarán un total de 32 clubes: los 18 que resulten vencedores en la fase autonómica, los 12 clubes de Segunda División ?B?, tres por cada uno de los grupos, que obtuvieron mejor clasificación al término de la liga regular y que no obtuvieron el derecho de participación en el Campeonato de España / Copa S.M. el Rey y los 2 siguientes -excluidos esos 12- que obtuvieron mayor puntuación sin distinción de grupos, añade.



La competición de los 32 equipos se estructurará en cuatro cuadros clasificatorios, compuestos cada uno de los cuadros por ocho clubes según criterios de proximidad geográfica.