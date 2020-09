Dos grupos, el mismo once y sesión individual para Vitolo

Dos grupos, el mismo once y sesión individual para Vitolo

Majadahonda (Madrid), 17 sep (EFE).- El Atlético de Madrid ya divisa su único amistoso de la pretemporada, este sábado contra el Almería en el Wanda Metropolitano, con un once definido, según las pruebas de este jueves el cuerpo técnico, que insistió en el mismo once del miércoles, aunque la sesión fue en dos grupos, entre los que no estuvo Víctor Machín, 'Vitolo', con trabajo individual.



Aún sin el entrenador Diego Simeone -positivo por covid-19 y aislado- ni su segundo técnico, Nelson Vivas, en los entrenamientos, la configuración de la probable alineación para ese duelo, y también quizá para el inicio de LaLiga Santander del 26 o 27 de septiembre contra el Granada, ya está aparentemente trazada, según los ensayos.



Sin ninguna duda en la portería, con Jan Oblak, el cuerpo técnico, con Hernán Bonvicini al frente las sesiones ante las bajas de Simeone y Vivas (el preparador físico, Óscar Ortega, como es habitual, dirige la parte física), contó en el mismo grupo con Kieran Trippier, Stefan Savic, José María Giménez, Renan Lodi; Koke Resurrección, Saúl Ñíguez, Thomas Partey, Yannick Carrasco; Ángel Correa y Álvaro Morata, que es la alineación que probó un día antes.



En ese grupo, que fue el primero en entrenarse, también figuraron Manu Sánchez, Víctor Mollejo o Nehuén Pérez, mientras que en el otro, que se ejercitó más tarde, participaron Santiago Arias, Sime Vrsaljko, Felipe Monteiro, Mario Hermoso, Thomas Lemar, Diego Costa, Joao Félix o Marcos Llorente, entre otros.



En ninguno de los dos se entrenó Víctor Machín, 'Vitolo', que tuvo una sesión individualizada, según informaron fuentes del club.



En la Ciudad Deportiva de Majadahonda estuvo Enrique Cerezo, presidente del club rojiblanco y que aprovechó para saludar a los futbolistas.