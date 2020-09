Portugal recoge el interés del Sevilla por Corona y el Oporto le pone precio

Es nuestro protagonista en la portada de ESTADIO Deportivo del día de hoy, pues es uno de los grandes deseos de Julen Lopetegui en este mercado de fichajes. No es otro futbolista que el mexicano 'Tecatito' Corona, con el que el técnico vasco ya se ha deshecho en elogios en más de una ocasión, pero la crisis económica provocada por la pandemia ha marcado este mercado de fichajes y el Sevilla, después de cinco incorporaciones, no hará otro gran desembolso si antes no se produce una buena venta.

De hecho, Corona no deja de ser un deseo del míster sevillista y desde Portugal no han tardado en responder a ese anhelo del preparador nervionense. El Oporto le ha puesto precio al jugador, en diario Récord destaca en su portada que Monchi ya lo conoce: 30 millones de euros o Corona se queda en Oporto. Una cifra a la que el club de Nervión no está dispuesto de llegar.

