Uruguayo Octavio Rivero destaca su compenetración con argentino Julio Furch

Torreón (México), 22 sep (EFE).- El delantero uruguayo Octavio Rivero, delantero del Santos Laguna, destacó este martes que ha conseguido una buena compenetración con el goleador argentino Julio Furch.



"Me he sentido bien con Julio, es un gran jugador. También cuando me tocó jugar con (Eduardo) Aguirre, espectaculares los dos, hemos hecho las cosas bien", comentó Rivero en una rueda de prensa en Torreón, norte de México.



Con un gol a pase de Furch, el delantero uruguayo decidió el pasado domingo la victoria del Santos por 1-2 en casa del Toluca, con lo que confirmó su buen desempeño en el Apertura, en el que suma tres anotaciones.



"Estoy contento en Santos. Desde que llegué trabajé mucho y ahora me está tocando jugar, estoy feliz de ayudar al equipo y sobre todo que ahora empezamos a estar más arriba (en la clasificación). Hay que disfrutar y seguir mejorando", expresó.



Rivero fichó por el Santos en el Clausura 2020, en el que no fue titular en ninguno de los siete partidos que disputó en Liga Mx. En el Apertura 2020, el atacante de 28 años suma ocho duelos, cinco en fila como titular en los que obtuvo sus tres goles.



Con la victoria ante el Toluca, el Santos subió al duodécimo lugar del Apertura, posición que, según Rivero, el equipo debe mejorar.



"En los anteriores partidos no entraba la pelota por distintas cosas, el otro día dimos una muestra de mejoría en carácter y personalidad, al ganar en Toluca, una cancha difícil por la altura (a unos 2.600 metros sobre el mar). Tenemos que seguir por esta senda", afirmó.



El Santos Laguna estará dos semanas sin jugar en el Apertura, debido a que en la duodécima jornada recibe a los Xolos de Tijuana, equipo que reportó 30 casos positivos de la COVID-19, con el que se medirá hasta el 9 de octubre.



"Tenemos que prepararnos esta semana que es larga. Nos hubiera gustado jugar el fin de semana, pero no se puede. Trataremos de entrenar al máximo y disimular la falta de partidos para estar al máximo", señaló el oriundo de Treinta y tres", concluyó.