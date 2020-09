Argentino Meza asegura que llega confiado al clásico de Rayados ante Tigres

Monterrey (México), 23 sep (EFE).- El argentino Maximiliano Meza, centrocampista de los Rayados de Monterrey, aseguró este miércoles que llega confiado al clásico ante Tigres UANL, tras anotar su segundo gol en el Apertura 2020.



"Me sentí bien, convertí, fue importante para el equipo y creo que a medida que pasó el gol, a uno le da confianza y se va sintiendo de otra forma en los partidos, me da tranquilidad a la hora de jugar", dijo en conferencia de prensa.



El mundialista marcó el gol que dio la victoria al Monterrey el domingo pasado 1-2 ante el San Luis. Fue su octavo gol con los Rayados en 74 duelos disputados.



Meza expresó que los Tigres, a los que recibirán este sábado en la duodécima fecha del torneo, son un oponente al que deben respetar, pero destacó que el Monterrey tiene plantilla para competir.



"Es un rival que debemos respetar como ellos lo hacen con nosotros, será un partido parejo. Nosotros también tenemos grandes jugadores, así que hay que jugar como un partido especial para conseguir los tres puntos", señaló.



El paraguayo Celso Ortiz, centrocampista de Rayados, comentó que el duelo ante los Tigres deberán jugarlo con el corazón y dejar las estadísticas a un lado.



"Estadísticamente no importa cómo llegamos, ninguno de los dos queremos perder. Hay que disputarlo con el corazón, dejar la vida en la cancha", manifestó.



Aunque derrotar a su mayor rival es importante para el Monterrey, el resultado no definirá sus aspiraciones en el Apertura, en el que marcha séptimo en la clasificación.



"Es un partido importante, pero todavía no ha terminado el campeonato, así que todos los partidos son importantes. Este clásico no lo queremos perder, hay que jugarlo, ganarlo, más adelante veremos si es importante o no para meternos en la pelea por puestos de fase final", añadió.



Ortiz aceptó que jugar sin afición por la pandemia de la COVID-19 les ha costado, pero siente el apoyo de los seguidores aunque no acudan al estadio.



"Siempre lo he dicho, ha costado no tener a la afición con nosotros, aunque sabemos que están apoyando. Queremos ganar para que se sientan orgullosos de nosotros y para que nos sirva como empuje para cerrar el torneo", concluyó.