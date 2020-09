Mohamed afirma que ve el derbi ante Tigres como un drama

Monterrey (México), 25 sep (EFE).- El argentino Antonio Mohamed, entrenador del Monterrey del fútbol mexicano, aseguró este viernes que siente el derbi ante Tigres como un drama pasional en el que un triunfo mantiene en alto el orgullo de la afición.



"Estos partidos los tomo como una pasión, como un drama donde se gana, se pierde y se empata, y nosotros buscamos un triunfo para mantener en alto el orgullo del equipo y la afición", confesó el técnico antes del clásico de la fecha 12 del Apertura 2020.



El partido entre Rayados de Monterrey y Tigres es el derbi de la ciudad de Monterrey, ubicada a poco más de 900 kilómetros al norte de la ciudad de México.



Rayados y felinos llegan a este partido empatados en 17 puntos. Tigres es sexto lugar de la tabla por mejor diferencia de goles; Monterrey es séptimo.



Mohamed subrayó que no hay un equipo que luzca con más posibilidades de llevarse este clásico.



"En los clásicos nunca hay favoritos, se equiparan las fuerzas y por amor propio ambos entregan lo máximo, por eso los clásicos hay que jugarlos y hay 50-50 de posibilidades para cada uno de poder ganar", reconoció el timonel.



Según el estratega, lo único que no se pueden permitir en este juego es no entregar todo en la cancha.



"No nos podemos permitir que el equipo no ponga todo para hacer que la gente se sienta identificada; la actitud en este tipo de juegos no la podemos negociar".



Mohamed mencionó que la clave para ganar será estar atentos en lo que parece insignificante.



"Va a ser un partido de detalles y el que esté más atento a ellos se va a llevar el partido. Por lo demás, debemos jugar con intensidad, aplicarnos a la defensiva y jugar como se juegan los clásicos", agregó.



Ante la cerrada lucha que tienen con Tigres en la tabla de posiciones, el entrenador reconoció que un triunfo será determinante en la lucha por dar un salto en busca de meterse entre los cuatro primeros que alcanzan boleto directo a la Liguilla.



"El equipo está con confianza, motivado y muy optimista para demostrarlo en el partido ante Tigres. Un triunfo ayudará a salir fortalecidos, por eso yo prefiero ganar y tomar ese impulso para las cinco fechas que faltan y luchar por mejorar en la tabla", concluyó.



El encuentro entre Monterrey y Tigres se realizará este sábado por la noche en el estadio de Rayados.