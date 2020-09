El portero Gudiño admite que Chivas tiene un torneo por debajo de lo esperado

Guadalajara (México), 29 sep (EFE).- El portero de las Chivas de Guadalajara Raúl Gudiño aceptó este martes que el equipo no ha tenido la temporada esperada, pues deseaba estar en los primeros puestos del Apertura.



?Ha sido un torneo bueno, no el que esperábamos, siempre uno quiere estar sumando de tres, estar en la punta, en los primeros lugares, pero creo que todavía quedan partidos en los que podemos retomar y subir más escalones?, dijo en videoconferencia de prensa.



Chivas ocupa el séptimo lugar de la liga con 18 puntos de 36 posibles al sumar cinco victorias, tres empates y cuatro derrotas.



El arquero regresó al cuadro titular del ?Rebaño sagrado? en la jornada 10 en sustitución de Antonio Rodríguez, asegura que se ha adaptado a las decisiones del técnico Víctor Manuel Vucetich y rechazó las críticas que indican su falta de experiencia.



?Lo que me toca a mí es estar demostrando que estoy preparado, que lo puedo hacer bien, yo no coincido con que los años te dan experiencia, creo que la experiencia la adquieres por los momentos vividos a final de cuentas, no solo en el fútbol?, indicó.



Agregó que se siente estable y seguro con su desempeño en los tres partidos recientes debido a su experiencia y de la lección que le dejó haber estado casi todo el torneo en la banca.



Gudiño, exarquero del Oporto de la liga B portuguesa, quien buscó su salida del equipo antes de iniciar el torneo, reveló que está en pláticas con la directiva acerca de su permanencia en el club pero no aseguró su continuidad.



?Estamos en pláticas con Ricardo (Peláez, director deportivo del club), pero no sabemos qué vaya a pasar, veremos qué se presenta en un futuro, ahorita estoy en Chivas me queda un tiempo de contrato y veremos qué se presenta?, dijo.



Chivas se enfrentará a Xolos de Tijuana el próximo domingo, en partido de la jornada 13 del torneo, un partido en el que tendrá cierta ventaja luego de que el rival haya parado dos semanas debido a los contagios por la COVID-19.



?Es un punto que podemos tener a favor en la cuestión física, pero sabemos que es un campo complicado, sintético. Sabemos cómo juega Tijuana en casa, va a ser un partido de lucha y muy intenso, los dos equipos van a estar disputando cada balón al máximo, para sumar de a tres puntos?, concluyó.