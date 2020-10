El Atlético gana menos de la mitad

Madrid, 4 oct (EFE).- "No hay otro estilo mejor que ganar partidos; como sea, ganar", expresó el martes Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, cuyo equipo ya no gana tanto ni con la constancia de antes, estancado en los empates hasta el punto de que ha ganado menos de la mitad, 22, de sus últimos 50 duelos.



No ha habido discurso más irrebatible en toda la era del técnico argentino que las victorias. Nada vale más en el fútbol, por muchos matices que incluya y desprenda el juego, la visión de cada técnico o la perspectiva desde la que cada equipo diseña los trazos necesarios -y divergentes- hacia el triunfo en cada encuentro.



Nadie ha ganado más que Simeone en la historia del Atlético en la Liga, superadas ya las 194 victorias de Luis Aragonés. El técnico argentino ya está al borde de las 200, con 199, a lo largo de sus 329 duelos dirigidos al conjunto rojiblanco en el campeonato. Ni nadie ha logrado más títulos, con siete en ocho años y medio.



Pero su Atlético tan ganador antes no es tan fiable ahora. No ha vencido ni siquiera la mitad de sus últimos 50 partidos entre la Liga, la Copa del Rey, la Liga de Campeones y la Supercopa de España, con la expresividad indudable de los números: 22 victorias, 20 empates, ocho derrotas, 69 goles a favor y 39 en contra.



En porcentajes, sólo ha ganado un 44 por ciento de sus últimos 50 compromisos, cuando en el global de la era Simeone es de un 59 por ciento (288 triunfos en 482 encuentros), quince puntos por encima.



Mientras las derrotas siguen en el mismo baremo del 16 por ciento (79 en 482 partidos en el total y ocho en los últimos 50 choques), los empates se han disparado del 23 por ciento (115 en 482 partidos) al 40, con los veinte que ha concedido en los 50 duelos recientes.



El problema es evidente. Tantas igualadas, 20, de las que 18 corresponden a las últimas 38 citas de la Liga, no son asumibles para un equipo de sus ambiciones y aspiraciones, cuyo planteamiento, más allá de circunstancias o condicionantes, debería pasar por competir LaLiga Santander mucho más de lo que lo ha hecho en las temporadas más recientes. No lo hace hasta el final desde 2015-16.



En ello incide su momento actual. Espectacular en su estreno frente al Granada, con un 6-1 de un nivel altísimo en el Wanda Metropolitano, los dos 0-0 consecutivos contra al Huesca -el primer tiempo fue decepcionante, aunque luego es cierto que dispuso de ocasiones para ganar en el tramo final- y contra el Villarreal, que le anuló de tal forma que no remató ni a portería, le han devuelto a una realidad insistente a lo largo de toda la pasada temporada.



UNA RACHA DE 19 PARTIDOS INVICTO EN LA LIGA... CON 9 EMPATES



El Atlético no pierde en la Liga, en cualquier caso, desde el pasado 1 de febrero, cuando cayó 1-0 con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Desde entonces está invicto, con la complejidad que eso conlleva pero de nuevo con la merma de puntos que suponen los empates. Ha ganado diez de esos encuentros. Y ha igualado nueve.



Por tantos empates se le fue la ocasión de competir por la Liga en las cuatro últimas temporadas (18 en 2019-20; 13, en 2018-19; 16, en 2017-18; y 13, en 2016-17) y por tantos empates surgen las dudas recientes: en el "año de transición" pasado, cuando finalmente agarró una tercera posición de la que no se ha bajado en ninguna de las ocho campañas completas de la era Simeone, y en la actualidad.



Además, los dos últimos sin goles. Desde el momento en que inició tal racha en la Liga, con los citados 19 partidos sin perder, no se había quedado sin marcar gol en ninguno de esos 19 encuentros, pero tampoco en los tres de la Liga de Campeones en ese tiempo. De hecho no enlazaba dos partidos sin goles a favor desde entonces, con el 0-0 en casa con el Leganés y la derrota 1-0 con el Real Madrid.



"A veces es difícil explicar este tipo de situaciones. Con tanto trabajo y tanta buena actitud, tanta predisposición y tanta intención en los 90 minutos no pudimos generar situaciones. Me tengo que quedar con lo bueno. Los resultados no fueron los que queríamos, pero la actitud me gusta. El equipo lo veo que quiere, que quiere ser protagonista. El equipo quiere. Y cuando uno quiere hay que tener paciencia, para que en breve, esperemos, esto que les cuento lo podamos traducir en hechos", expresó este sábado Diego Simeone.



UN INICIO SIMILAR EN LA ERA SIMEONE



El comienzo promueve dudas, pero no es ni alarmante ni muy distinto a otros cursos de toda la era Simeone. Realmente, en las ocho campañas completas del técnico, el equipo inició la Liga con pleno de triunfos nada más en dos ocasiones: en 2013-14, cuando ganó el torneo, y el pasado curso, cuando su inicio tan productivo sin tanto juego derivó luego en una clara irregularidad posterior.



Sus cinco puntos de ahora en tres jornadas del torneo son los mismos que sumó el conjunto rojiblanco en 2017-18 y 2016-17. Y es un comienzo mejor que el de la campaña 2018-19, cuando mezcló un triunfo, un empate y una derrota, con cuatro puntos.



Por el contrario, es peor que el pasado curso (9 puntos), 2013-14 (9), 2012-13 (7), 2014-15 (7) y 2015-16 (6), con lo que sus cuatro peores inicios de la Liga se concentran precisamente en los últimos cinco ejercicios.



DOCE INTERNACIONALES Y EL CIERRE DEL MERCADO CON TORREIRA A LA ESPERA



Ahora llega el parón para rearmarse, pero la perdida de efectivos durante ese tiempo, mínimo hasta el 15 de octubre (el siguiente partido será el fin de semana del 17 y 18 de octubre contra el Celta en Balaídos) por los partidos de selecciones será cuantiosa.



Hasta 12 futbolistas (algunos jugarán, en el caso de los europeos, hasta tres encuentros) se irán concentrados con sus respectivos equipos nacionales: los porteros Jan Oblak (Eslovenia) e Ivo Grbic (Croacia); los defensas Kieran Trippier (Inglaterra), Sime Vrsaljko (Croacia), Stefan Savic (Montenegro), Felipe Monteiro (Brasil) y Renan Lodi (Brasil); los medios centros Thomas Partey (Ghana) y Héctor Herrera (México); el extremo Yannick Carrasco (Bélgica); y los delanteros Joao Félix (Portugal) y Luis Suárez (Uruguay). Son ocho titulares del último duelo de este sábado.



También está convocado por Uruguay el centrocampista Lucas Torreira, que aún no es del Atlético, pero que centra las pretensiones del club y del cuerpo técnico en los últimos compases del mercado de fichajes. Llegó a Madrid la noche del viernes y aguarda la salida de algún futbolista (Herrera o Lemar son las principales opciones) para completar su cesión desde el Arsenal. Ya es un objetivo contrarreloj. Este lunes concluye el plazo.



