Campaña tras su debut: "Es muy emocionante representar a tu país"

Redacción deportes, 7 oct (EFE).- José Campaña mostró su felicidad tras estrenarse como internacional absoluto con la selección española en Lisboa ante Portugal (0-0), en un momento "muy emocionante" en el que lamentó no firmar el triunfo.



"Lo he vivido con mucha emoción de vestir la camiseta de tu selección. Representar a un país es muy emocionante. Estoy contento, la lástima es que no hayamos conseguido la victoria pero feliz por el debut", manifestó Campaña en Teledeporte.



Campaña aseguró que el empate sin goles de España ante Portugal fue justo. "Ha habido fases en las que el equipo ha estado mejor, en otras ha sufrido más. Sabíamos que sus transiciones son difíciles de controlar. Es cuando han creado más peligro pero el resultado es justo".



Y terminó desvelando lo que habló con el seleccionador Luis Enrique Martínez. "Desde que llegué me dio confianza para que estuviese tranquilo. Me siguen desde hace tiempo y si estoy aquí es porque estoy haciendo bien las cosas. Esto es diferente al equipo pero me dijo que fuese yo".