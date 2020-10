Luis Enrique: "Ansu y Adama pueden jugar juntos"

Las Rozas (Madrid), 9 oct (EFE).- El técnico de la selección española, Luis Enrique Martínez, reconoció que las dos sensaciones de su equipo, Ansu Fati y Adama Traoré, no son incompatibles y "pueden jugar juntos" manteniendo el estilo de juego.



"Todos los jugadores pueden jugar juntos de titulares. No hay jugadores incompatibles. Ansu y Adama pueden jugar juntos", reconoció cuando fue preguntado por los dos jugadores del momento en la selección que han derribado la puerta con sus llamativos estrenos en la absoluta.



Luis Enrique cuida con mimo la progresión de Ansu Fati por sus 17 años. No tuvo minutos en el amistoso en Portugal tras la brillantez mostrada ante Alemania y Ucrania, se le espera de vuelta a la titularidad frente a Suiza en la Liga de Naciones. Ve lógico el elogio y admite que no afecta al jugador.



"La primera semana pudo ser excesiva la atención pública, pero es normal porque sales y juegas con la selección, marcas gol, te hacen penalti y generas situaciones de jugador veterano antes que novel. Está acostumbrado, quiere seguir creciendo como jugador y persona a través de un entorno favorable", valoró.



La evolución de Ansu como la de otros internacionales que han llegado muy jóvenes a la absoluta, sabe como gestionarla el técnico asturiano. "Tenemos claro como podemos ayudar a Ansu, a Ferrán, Eric que son jovencísimos. Hay muchos que tienen una habilidad natural para jugar al fútbol y nuestro objetivo es que estén muchos años en la selección. Tienen que tener la humildad de querer mejorar día a día, pero hay que ir poco a poco", reflexionó.



Sobre Adama Traoré, defendió Luis Enrique que su portentoso físico no se debe a las pesas y destacó mucho más que su potencia. "Es un caso especial, no trabaja pesas, es verdad lo que dice, no hay por qué no fiarse de una persona de esa madurez y sencillez"



"La genética está ahí, el trabajo también porque ha trabajado su cuerpo. Es un futbolista que no solo tiene velocidad y un físico envidiable. Es habilidad, potencia, fuerza, capacidad para aguantar el balón, muy hábil aunque no lo parece y es una persona muy sensata y madura. Me alegro mucho de que le vaya bien", agregó.



Pese a mostrar unas cualidades futbolísticas diferentes al resto de internacionales, Luis Enrique piensa que aumenta el poderío de España y no afecta al estilo porque mantendrá sus mismos sistemas.



"No hay una táctica para un jugador, como entrenador hay una táctica que intenta potenciar las individualidades desde una visión colectiva. Luego hay matices en función de quien juegue. No es lo mismo que reciba un jugador del perfil de Adama o que generemos más situaciones por dentro. Forma parte de la estrategia del partido. Un perfil como el de Adama no es habitual. Es difícil encontrar esas cualidades. Intentaremos integrarlos dentro del equipo", sentenció.