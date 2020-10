Busquets: "Ojalá pueda durar mucho tiempo, pero no sé cuanto"

Sergio Busquets no aseguró su presencia en el Mundial 2022 y se centró en encarar su presente "temporada a temporada", de momento centrado en jugar la aplazada Eurocopa 2020 y con el deseo de "durar mucho tiempo" en la selección española.

"No tengo 20 años, no puedo mirar mucho al futuro de momento. Me encuentro bien en la selección y con muchas ganas de seguir. Todas las formas de dejarlo son respetables, la mía no la puedo decir porque vivo temporada a temporada y esta ha empezado de una manera peculiar pero me encuentro muy bien aquí cada vez que vengo. Ojalá pueda durar mucho tiempo pero no sé cuanto", aseguró.

El último año, el juego de Busquets ha sido criticado. El centrocampista admite la crítica "constructiva" y las dañinas las entiende como un peaje. "El fútbol es así y se le ha criticado a todos los compañeros que he tenido".

"Me siento muy orgulloso de estar en la selección y ser el séptimo jugador con más partidos es un orgullo. Se valora el trabajo del día a día. Las críticas constructivas bienvenidas sean y las que no, no me sirven, pero forman parte de los intereses del fútbol. Estoy contento de empezar bien la temporada en mi equipo y en la selección. Ojalá siga así", agregó.

Busquets es junto a Dani Olmo el único internacional que ha sido titular en los dos partidos seguidos ante Portugal y Suiza. Compareció en la víspera del duelo en Kiev ante Ucrania, preparado para jugar si Luis Enrique lo estima oportuno. "Tres partidos en seis días es muy exigente pero estamos preparados. Poco a poco nos vamos poniendo al nivel físico que queremos y el calendario es así para todos los jugadores".

Disputar tres partidos por semana pone en riesgo el físico de los jugadores, como denunció tras lesionarse el belga Kevin de Bruyne. "Quizás tenga razón", reflexionó Busquets, "pero esta situación nos ha pillado a todos por sorpresa y entiendo a UEFA, FIFA, LaLiga que no pueden cambiar de la noche a la mañana".

"Es un poco complicada la situación, está siendo muy exigente, hemos tenido pocas vacaciones, una pretemporada más corta y cada vez más partidos. Es complicado llegar a un acuerdo. Hay que intentar cuidarse lo máximo posible. La regla de los cinco cambios en esto es positiva", manifestó.

Enfocando el futuro asegura Busquets que el día que deje de acudir a la selección española su puesto está bien cubierto con Mikel Merino y Rodri, a los que elogió.

"No hay dos jugadores iguales. Mikel Merino es un gran jugador, de un perfil parecido al mío. Corpulento, no exento de calidad, que puede jugar de pivote y de interior. Rodri es un pedazo de jugador que me encanta y va a aprender mucho de un gran entrenador como Guardiola. Han pasado por aquí grandísimos jugadores y van a venir otros que, no serán iguales, pero que darán un nivel muy bueno", dijo.

Enfocando a Ucrania, aseguró el centrocampista español que no lo consideran "el rival más flojo del grupo ni una selección débil" y recordó que antes del partido de la primera vuelta llegaba en una gran dinámica. "Hasta nuestro partido llevaban doce partidos sin perder enfrentándose a buenas selecciones. Tiene calidad y jugadores desequilibrantes arriba".

Por último, cerró su comparecencia sumándose a la felicitación que hizo Luis Enrique a Rafa Nadal tras su decimotercer Roland Garros. "Todos los jugadores de la selección nos sumamos a la felicitación a Rafa, un ejemplo como deportista dentro y fuera, cuando gana y cuando pierde. Ojalá sean muchos más éxitos".