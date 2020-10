Reguilón: "Hay que tener más mala leche de cara a gol"

Redacción deportes, 13 oct (EFE).- El defensa de la selección española Sergio Reguilón reconoció que la falta de acierto penalizó al equipo de Luis Enrique ante Ucrania y que debe ser más "vertical e incisivo, con más mala leche de cara a gol".



"Debemos analizar en frío las cosas. Es verdad que hay cosas que corregir aunque tuvimos personalidad, movimos bien el balón de lado a lado... pero arriba hay que ser más verticales e incisivos y tener más mala leche de cara a gol", dijo en Teledeporte el defensa del Tottenham.



España sufrió una derrota que no esperaba. "Nosotros tampoco la esperábamos. El equipo tuvo personalidad y supo jugar al fútbol pero no estuvimos acertados de cara a puerta. Tuvimos ocasiones pero no las suficientes para ganar estos partidos", asumió.



"Pensamos que en un partido así hay que tener acierto porque se complican un poquito. En la ida marcamos cuatro goles. Hay que corregir errores y corregir cosas. Hay que mirar hacia adelante porque jugando así, con algo más de acierto podemos competir con cualquiera", insistió Reguilón, que subrayó el buen trabajo del equipo español.



"Este partido no empaña lo que estamos haciendo. Estamos contentos en los entrenamientos y en las concentraciones y el míster con nosotros y el trabajo. Remando todos a una lo podemos lograr. Aunque hayamos perdido perdemos una lectura positiva", concluyó el jugador de España.