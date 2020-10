Argentina: seis puntos y varias certezas

Buenos Aires, 14 oct (EFE).- Argentina ganó los dos primeros partidos de las eliminatorias sudamericanas y consiguió no solo seis puntos sino también las respuestas a algunos interrogantes. Otros, en cambio, quedan todavía sin resolverse.

Las victorias ante Ecuador (1-0) y Bolivia (1-2) afianzaron a los defensores y a los delanteros titulares de la Albiceleste, pero generaron dudas en la portería y en el centro del campo.

VARIOS CANDIDATOS PARA LOS TRES POSTES

En la previa, una de las principales dudas era quién iba ser el portero titular. El seleccionador Lionel Scaloni se decidió por Franco Armani.

El portero de River Plate no fue exigido y tuvo poca acción, pero su falta de precisión en los pases en la altura de La Paz y un error de cálculo en un centro que casi termina con un gol de cabeza de Marcelo Martins hacen que su lugar en el once titular no esté asegurado.

Esteban Andrada (Boca Juniors) y Emiliano Martínez (Aston Villa), Juan Musso (Udinese) y Agustín Marchesín (Oporto) son los candidatos a ocupar su lugar.

LA DEFENSA, LO MEJOR

El lateral izquierdo Nicolás Tagliafico, titular indiscutible desde hace unos años, tuvo una labor destacada, sobre todo ante Bolivia.

El zaguero debutante Lucas Martínez Quarta, de 24 años y reciente fichaje del Fiorentina procedente de River Plate, también se lució y se ganó un lugar en la zaga central.

Su compañero, Nicolás Otamendi, no brilló pero tampoco desentonó.

El lateral derecho, Gonzalo Montiel estuvo muy firme en la marca y le ganó el pulso a Juan Foyth, que jugó menos de diez minutos ante Ecuador.

EL MEDIO, UNA CERTEZA Y VARIAS DUDAS

El centrocampista Leandro Paredes, habitual titular, estuvo impreciso ante Ecuador pero fue una de las figuras en Bolivia y casi mete un golazo con un potente remate de larga distancia que pegó en el poste.

Es el único centrocampista con un lugar asegurado porque Rodrigo De Paul, su compañero en la marca y uno de los jugadores favoritos del entrenador, estuvo lejos del nivel que mostró en la Copa América de Brasil 2019.

Ante Ecuador jugó por la izquierda Marcos Acuña, que no pudo desbordar, y ante Bolivia en ese lugar estuvo Exequiel Palacios, que fue una de las figuras gracias a sus pases.

El centrocampista del Bayer Leverkusen fue el nexo entre los centrocampista y los delanteros y las principales jugadas ofensivas nacieron en sus pies.

MESSI Y LAUTARO MARTÍNEZ, LA DUPLA INAMOVIBLE

Lionel Messi jugó libre. Se movió como enganche, como un falso nueve y como delantero por la derecha. A pesar de que por largos periodos de tiempo parecía desatenderse del juego, cuando la pelota llegaba a sus pies generaba peligro con asistencias punzantes o gambetas.

Anotó el penalti con el que Argentina se impuso en la Bombonera ante Ecuador y en La Paz sobresalió por algunas asistencias.

Además, recuperó una pelota en la salida de Bolivia y esa jugada terminó con el gol que anotó Joaquín Correa (el segundo de la Albiceleste).

Lautaro Martínez pasó desapercibido ante Ecuador, sobre todo porque Argentina no generó muchas jugadas ofensivas, pero presionó al defensa boliviano José María Carrasco y, un poco por azar y un poco por insistencia, anotó el primer gol en La Paz.

Luego asistió a Correa en el 1-2.

LA GRAN RESPUESTA DE OCAMPOS Y CORREA

El volante ofensivo del Sevilla fue titular en los dos partidos y en ambos tuvo una actuación destacada.

Es difícil imaginarlo fuera del equipo a pesar de que en su posición compite con Sergio 'el Kun' Agüero, que no fue citado por lesión, y con Ángel Di María, que quedó fuera de la convocatoria por decisión del entrenador.

Correa jugó poco más de media hora ante Bolivia, pero su gol a doce minutos del final le dio el triunfo a Argentina.

Eduardo Salvio, Lucas Alario, Nicolás Domínguez, Facundo Medina y Guido Rodríguez también sumaron algunos minutos durante esta doble jornada.

LIONEL SCALONI, DE LAS DUDAS AL RECONOCIMIENTO

El seleccionador argentino fue criticado tras el triunfo ante Ecuador por 1-0 porque mantuvo el esquema táctico durante todo el partido a pesar de que la Albiceleste no generó jugadas de peligro.

La victoria ante Bolivia, que significó empezar las eliminatorias con puntuación ideal y ganar en la altura de La Paz después de 15 años, hicieron que los cuestionamientos disminuyeran.

LO QUE VIENE

Argentina recibirá el 12 de noviembre a Paraguay, que empató con Perú (2-2) y le ganó a Venezuela (0-1), y visitará el 17 de ese mes a Perú, que después e igualar con Paraguay perdió ante Brasil (2-4).