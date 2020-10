Simeone: Me gustó Joao con Portugal; necesitamos ese compromiso por el equipo

Majadahonda (Madrid), 16 oct (EFE).- Siempre enfocado a la visión colectiva por encima de las individualidades, Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, transmitió este viernes a Joao Félix la necesidad de que el atacante traslade al conjunto rojiblanco "el compromiso, la intención y la ilusión por lo que necesitaba el equipo" que demostró con la selección portuguesa.



Mientras apunta a la suplencia en Vigo, después de su regreso con la selección lusa y de su reincorporación este mismo viernes a los entrenamientos con el resto del equipo, su posición en la banda con el conjunto nacional de su país fue motivo de dos preguntas en la rueda de prensa de Simeone... Y de un aparente mensaje, aunque Simeone lo proclamó antes como un "jugador importantísimo" para el equipo.



"Vi los partidos que jugó con su selección y me gustó por su trabajo hacia lo que necesitaba el equipo. El talento sabemos que lo tiene y que en algún momento del partido puede aparecer. Ese paso que me pareció ver en Portugal, mostrando compromiso, intención e ilusión por lo que necesitaba el equipo, habla muy bien de él. Y eso lo necesitamos también con nosotros", expresó el técnico argentino durante su comparecencia telemática.



La pregunta era sobre su posición en una banda y si esa ubicación, que ya ha desempeñado en el Atlético a principios de la pasada temporada, puede ser una opción para reunir a Diego Costa, Luis Suárez y Joao en las alineaciones titulares. "Donde lo podamos poner seguramente va a darnos cosas importantes cuando él se encuentre en su mejor forma", había comenzado su respuesta.



"Puede jugar en los cuatro lugares de arriba, en la derecha o en la izquierda, que él cae mucho por ese lugar, porque le gusta arrancar desde ahí, y teniendo dos delanteros como Costa y Suárez evidentemente tiene más posibilidades de pase, más allá obviamente de tener que defender con otra estructura que sostenga esta posibilidad", concluyó sobre la ubicación del atacante portugués.



Antes, Simeone, cuando era interrogado por la variedad de puestos que pueden desempeñar algunos futbolistas, ya había expresado una idea en el mismo sentido: "Cuando un futbolista juega donde se siente más cómodo, se siente mejor. Lo importante es ver si esa comodidad beneficia a lo más importante, que es el equipo; buscamos encontrar lo mejor para lo más importante, el equipo".



"VEREMOS EN QUÉ MOMENTO" PUEDEN JUGAR COSTA, SUÁREZ Y JOAO JUNTOS



Joao Félix, reincorporado este viernes al trabajo después de los tres encuentros con su selección, apunta a la suplencia en Vigo, según las pruebas matutinas de este viernes de Simeone en Majadahonda. Según los últimos ensayos, el ataque sería para Diego Costa y Luis Suárez. Y las bandas para Ángel Correa y Thomas Lemar.



Esa es la configuración ofensiva previsible, no definitiva, a día de hoy para la visita del Atlético de Madrid a Balaídos, a la espera aún de más de un día para el encuentro. Aún no compartirán once a la vez Luis Suárez, Diego Costa y Joao Félix, aunque sí pueden hacerlo a lo largo de la temporada, según expresó Simeone.



"Sí, claro. Pueden jugar juntos muchos futbolistas de los que tenemos. Veremos en qué momento, en qué situación y en qué estado de forma está cada uno para poder compartir campo. Y, a partir de eso, esperemos elegir siempre lo mejor para buscar el objetivo que tenemos todos en común, que es el partido del Celta", explicó.



Ahí debutará el uruguayo Lucas Torreira, su último fichaje. "De Thomas no voy a hablar respecto a lo que pierde o gana (el equipo) porque ya no está más. Lo que sí va a aportarle Lucas al equipo es energía, vitalidad, recuperación, dinámica en el medio... Viene de un tiempo que no estaba jugando, tendrá mucha ilusión, mucho entusiasmo y ojalá responda en consecuencia de lo que esperamos de él", analizó Simeone, que le dará recorrido en Vigo.



"LA EXIGENCIA NO LA RECIBO DE AFUERA, LA TENGO CONMIGO MISMO"



Necesita el triunfo. Dos 0-0 seguidos presionan al Atlético de Madrid y a Simeone. "La exigencia no la recibo de lo que puede venir de afuera. La exigencia la tengo conmigo mismo. Desde que llegamos nos propusimos formar todo lo que estamos generando estos años, siendo competitivos y siendo siempre estables, lo más difícil en el fútbol. Iremos por el mismo camino", anunció en la rueda de prensa.



"El equipo me ilusiona, porque tiene energía, dinámica, ganas, entusiasmo, porque quiere competir y tiene ambición. Con el Granada tuvimos la suerte de marcar, con el Huesca no estuvimos tan finos de cara al gol y con el Villarreal nos faltó fluidez, pero la intención está", añadió Simeone, que calificó la plantilla como "importante" mientras divisa siete partidos a lo largo de los próximos 22 días.



El primero es en Balaídos. "En su casa, el Celta necesita estar fuerte. Viene de dos derrotas y nosotros venimos de dos empates. Va a ser un partido complejo con necesidades de ambas partes", advirtió Simeone, cuyo equipo luego, por ese orden, jugará con el Bayern Múnich, el Betis, el Salzburgo, el Osasuna, el Lokomotiv Moscú y el Cádiz, antes del siguiente parón por selecciones de noviembre.