Munúa se despide del Nacional y lamenta la falta de apoyo de la directiva

Montevideo, 16 oct (EFE).- El exentrenador del Nacional, Gustavo Munúa, se despidió este viernes del club de sus amores aunque también lamentó la falta de apoyo de la directiva para respaldar el proyecto de dos años que pretendía llevar adelante en la institución.



"En un proyecto así está divino estar en las buenas, todo el mundo te golpea la espalda y es precioso pero también en un proyecto que encaraba Nacional con bajada de presupuesto y muchas cosas sabés que podés tener altibajos y pueden venir momentos en los que hay que ponerse espalda con espalda", enfatizó Munúa en una entrevista a la radio local Sport 890.



Munúa fue despedido este jueves luego de perder la final del Torneo Apertura ante Rentistas por 0-1. Pese a la derrota, el conjunto tricolor fue el que más puntos acumuló tras el retorno del torneo después de la suspensión por la pandemia, era el único equipo uruguayo ya clasificado a octavos de final de la Copa Libertadores y se encontraba primero en la Tabla Anual acumulada.



"Obviamente que no lo esperás. Es un golpe difícil porque yo entiendo que a todos nos gusta ganar, a nosotros también, pero lo que habíamos hablado se estaba haciendo, el proyecto estaba en camino, estaba funcionando y ahora se corta", lamentó el entrenador que también supo defender al Nacional como jugador.



Uno de los mayores reclamos de los directivos es que, a su entender, Munúa no le transmitía cosas a los futbolistas, sin embargo, el exportero dijo que ellos no pueden hablar de esos temas ya que no solían ir a ver ningún entrenamiento.



"Hay muy poca paciencia. Muchas veces creo que no se sabe a dónde se quiere apuntar y el camino que vas a recorrer y las cosas que pueden ir sucediendo. De un día para el otro es muy difícil, en los proyectos tienen que haber experiencias dentro del equipo para ir valorando, ir creciendo", reflexionó.



Además, señaló que se siente decepcionado por como se manejó su despido ya que se presentó a entrenar con esos rumores pero sin información clara.



"Rescindí en Cartagena en España para venir a un proyecto a potenciar juveniles con un contrato a dos años, es lo que habíamos encarado, yo creo que no se dio un mensaje claro desde un principio del proyecto que encaraba Nacional en este año a los hinchas", explicó.



Munúa también agradeció a los fanáticos por su cariño, subrayó que les tiene muchísimo respeto y lo único que les podía asegurar es que tanto él como los jugadores dieron todo por darles una alegría.



"Llegó el momento de despedirme del club de mis amores, al que llegué con mucha ilusión junto al cuerpo técnico. Gracias a todas las personas que siempre apoyaron y confiaron. Siempre voy a querer lo mejor para Nacional", se despidió Munúa en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.