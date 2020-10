Jaro: "El Shakhtar es un equipo venido a menos"

Moscú, 19 oct (EFE).- El Shakhtar Donetsk, rival el próximo miércoles del Real Madrid, en la primera jornada de la Liga de Campeones, es un equipo venido a menos. Palabra de Pedro Jaro, preparador de porteros de la selección ucraniana y uno los extranjeros que mejor conoce el fútbol de ese país, en el que desembarcó en 2010.



?Es un equipo venido a menos, especialmente en estos últimos dos o tres años. Ya no tiene el potencial de antes?, comentó Jaro a Efe por teléfono.



EL SHAKHTAR YA NO ES LO QUE ERA



Cree que la clave del bajón de los ?mineros?, como es conocido el rival madridista, hay que buscarla en la situación política y económica de un país, que vive desde 2014 un conflicto en el este del país, el Donbás, hogar del Shakhtar.



?Rinat Ajmétov -presidente del club- sigue siendo el que maneja el capital, pero es verdad que los sueldos han bajado y también es verdad que ya no puedes comprar con la misma alegría que antes. Con lo que está pasando en el país, no puede salir en la prensa local que te has gastado 30 millones en un jugador?, explicó.



A esto se suma que hay jugadores que no quieren arriesgarse y fichar por el equipo de Donetsk, ya que ?todavía están en guerra?, ?la situación no se ha estabilizado? y, encima, ?hace frío?.



?Creo que el Shakhtar lo tiene complicado y más en este partido. Vamos a ver con la plantilla que viaja a Madrid. Está muy azotado por la cuarentena. La selección se surte del Shakhtar y el Dinamo. En el primer partido de la selección -ante Francia- no ha habido ni un solo jugador del Shakhtar y en los otro dos vinieron sólo dos?, precisó.



Jaro, que defendió la portería del Real Madrid durante cuatro temporadas (1990-94), se refiere a futbolistas como Pyatov y Stepanenko, puntales del Shakhtar y titulares indiscutibles para el seleccionador, Andréi Shevchenko.



Pronostica que el Shakhtar llegará al partido ?muy diezmado? y los entrenamientos de la última semana ?no han podido ser muy normales? debido a los contagios por COVID-19.



?Por todo ello, creo que la balanza está muy desequilibrada. Pero, ¿y si se da un Ucrania-España? A bote pronto creo que no habrá color. En Ucrania será otra cosa, en diciembre, ya hará frío, con un calendario más cargado?, apuntó.



VICTORIA ANTE ESPAÑA, BENDITA CASUALIDAD



En cuanto a la victoria ante España (1-0) en la Liga de las Naciones, comentó que "si alguien apostó por Ucrania, se hizo millonario".



"¿Cómo le ganamos a España? De cien partidos, ganas este y unos pocos más. A nosotros nos salió todo lo que planificamos?, explica.



Jaro cree que la victoria por la mínima ante la selección de Luis Enrique es una consecuencia de que ?España no estuvo fina y el portero de Ucrania estuvo muy acertado?.



?Es lo que pasa muchas veces en el fútbol. Fíjate en la posesión de España, fíjate en las ocasiones de España y fíjate en el resultado. Que España no metió ningún gol y Ucrania marcó uno. Nos tocaba y estamos muy contentos la verdad?, señala.



En cuanto a los crónicos problemas de gol de España, cree que la prensa deportiva exagera en sus críticas, ya que admite que el resultado del partido pudo ser ?engañoso?.



?Si tiene problema de gol, ¿por qué nos metió cuatro? Y nos podía haber metido más. Al día siguiente se encasilló un poco más. Hoy en día, jugar con el marcador a favor ya es mucho?, comenta.



Cree que ?todo el mundo ve a España? y se da cuenta de que ?pocos equipos en Europa tienen ese dinamismo durante los 90 minutos?.



?Pocos equipos en Europa lo tienen. Otros pueden presionar más, pero no los 90 minutos?, destaca.



También niega que hubiera ?relajación?, y que Luis Enrique nunca lo permitiría.



?La selección española va a ser campeona del grupo. Y luego (...) si gana a Ucrania no es fácil e incluso pierdes, si ganar a un equipo parejo o inferior no es fácil, imagínate a un equipo del mismo nivel?, señala.



También se muestra escéptico con los supuestos problemas de España en la portería.



?La portería está muy bien cubierta. Los que fallan son los que juegan. Sólo te llegan una vez y te hacen gol. Entonces, dices, el portero. Es que no hay otro a quien culpar. Si no hubiera esos tres, habría otros tres. España goza de una calidad de porteros extraordinaria?, explicó.



UCRANIA, DE JUANDE A SHEVCHENKO



La historia de amor de Jaro con Ucrania comenzó hace diez años. Llegó al Dnipró de la mano de Juande Ramos.



?Estuvimos casi cuatro temporadas. Salvo el primer año, siempre nos clasificamos para la UEFA y el último fuimos subcampeones?, cuenta.



Después de dos años en Madrid, se enteró por el español Raúl Riancho, que había trabajado en el Dinamo, de que Shevchenko buscaba un preparador de porteros.



?Trabajo con Shevchenko desde 2016. Como aficionado, lo conocí cuando era una estrella, un Balón de Oro. Ahora es seleccionador. Es de trato fácil. Atiende a todo el mundo. Con él no hace falta hablar mucho para alcanzar un acuerdo?, señala.



Cree que al principio su ?mayor hándicap? fue que iba a entrenar a jugadores que habían sido compañeros suyos.



?No creo que fuera nada fácil. Pero el trabajo ha dado sus frutos y ahí estamos, en la Eurocopa?, afirma.



Cree que, pese al ?estado de guerra latente? y los ?problemas económicos?, Shevchenko ha logrado crear ?un grupo fantástico?, donde ?no hay rencillas?.



Los próximos partidos de Ucrania serán un amistoso, Polonia, y dos oficiales de la Liga Europa, Alemania y Suiza, competición que ve ?mucho más atractiva? que las antiguas fases de clasificación.



?¡Vsevo Joróshevo! (Te deseo lo mejor) ¡Udachi, moi drug! (Suerte, amigo)?, se despide en ruso.



Ignacio Ortega