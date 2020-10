Julia Goerges se retira del tenis

Redacción deportes, 21 oct (EFE).- La alemana Julia Goerges, de 31 años y actualmente situada en el puesto 45 del ránking WTA, anunció su retirada del tenis profesional en una nota publicada en su página web.



La tenista nacida en Bad Oldesloe, que llegó a ser la novena jugadora del mundo, disputó su último partido en Roland Garros hace algunas semanas.



Fue su cuadragésima octava participación consecutiva en el cuadro principal de un Grand Slam, cuyo tope alcanzó en las semifinales de Wimbledon en 2018.



Goerges pone punto final a su carrera con siete títulos individuales y cinco de dobles, modalidad en la que logró ser finalista del Masters junto a Karolina Pliskova en 2016.



"Es hora de decir adiós. Me han dado tantas emociones diferentes a lo largo de nuestro viaje que estoy muy agradecida por todo lo que me ha mostrado y enseñado el tenis. Aprendí a lidiar con las derrotas más difíciles pero también a disfrutar de las victorias más increíbles de mi carrera, a luchar muchas veces y a través de todo eso nunca perdimos de vista nuestros sueños", indica en su despedida Goerges.



"Siempre supe cómo me sentiría cuando llegara el momento de despedirme de ti y ese momento ha llegado. Estoy lista para cerrar el capítulo del tenis de mi vida y abrir uno nuevo que realmente me emociona. Gracias por todo lo que me has dado. Estarás siempre en mi corazón", añade la jugadora alemana en la carta de adiós al tenis profesional.



Goerges ganó su último título en 2019, en Auckland, que también conquistó en 2017, cuyos trofeos situó junto a los de Luxemburgo, Moscú, Zhuhai, Stuttgart y Bad Gastein.