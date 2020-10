Palacios-Huerta: Hay un abuso gigantesco de palabra ?big data? en el fútbol

Valencia, 27 oct (EFE).- El catedrático de Economía, Estrategia y Gestión de la London School of Economics de Reino Unido, Ignacio Palacios-Huerta, señaló que existe un abuso gigantesco en la palabra ?big data? (macrodatos) en el fútbol, porque se venden datos que son ?mera descripción? como soluciones.



?Soy crítico con el mal uso del ?big data?, no solo en términos de márketing sino conceptuales. La palabra ?big data? es una palabra sensacional, pero cuando uno escarba resulta que son ?small data? (microdatos). El porcentaje de carreras o pases correctos, entre otros, son datos que realmente no valen para nada y la gente piensa que eso es ?big data? y no?, explicó Palacios-Huerta.



Estas reflexiones tuvieron lugar en el quinto diálogo del ciclo Deporte, economía y salud: ¿Unas nuevas reglas del juego?, organizado por La Fundación Ernest Lluch y el Ivie, en colaboración con la Fundación Bancaja, en el que también participó este lunes Jaume García, catedrático de Economía Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra.



García subrayó que ?se está vendiendo que los macrodatos son la solución a todos nuestros problemas, cuando los datos por si solos no resuelven problemas, si no que requieren de su tratamiento? y añadió que solo los profesionales son capaces de extraer la información de esos datos y hacer que sea útil para la toma de decisiones.



?Si para algo sirve la estadística es para modelizar situaciones complejas y extraer la máxima información. La complejidad del fútbol hace que sea conveniente y necesario el análisis de los datos que genera, pero de la manera adecuada?, afirmó.



Palacios-Huerta destacó al Liverpool como ejemplo de buen hacer en el tratamiento de los macrodatos, ya que tienen un grupo de cinco personas que están doctorados en astrofísica y matemáticas.



Por último, Gracia recordó que, en el mundo del deporte, incluso el análisis económico más básico sigue siendo necesario para la buena gestión económica y deportiva.