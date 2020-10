El uruguayo Federico Viñas da positivo a la COVID-19 y presenta síntomas

México, 28 oct (EFE).- El uruguayo Federico Viñas, delantero de las Águilas del América del fútbol mexicano, anunció este miércoles en sus redes sociales que dio positivo a la COVID-19 y que presenta síntomas.



"He dado positivo a la prueba de COVID-19. He tenido varios síntomas, al día de hoy estoy mejor. Siempre fui responsable en el tema del cuidado, pero es lo que me tocó", escribió en su cuenta de Instagram.



El anuncio de Viñas se dio instantes después de que el América y la Liga Mx anunciaran en un comunicado un resultado positivo en el equipo capitalino.



"Quiero decirles que no se relajen, tomen todas las precauciones posibles. Les mando un fuerte abrazo y espero que estén bien", añadió Viñas, quien con seis dianas en el Apertura 2020 lidera a los goleadores del América junto al mexicano Henry Martín.



El atacante uruguayo de 22 años, se une al colombiano Nicolás Benedetti y al paraguayo Bruno Valdez como las principales bajas que tiene el entrenador de las Águilas, Miguel Herrera, para encarar las últimas dos jornadas del Apertura en las que definirá si amarra uno de los cuatro boletos a la liguilla por el título.



El América ocupa el cuarto lugar de la clasificación con 28 puntos y en sus últimos dos duelos recibirán a los Tigres UANL este domingo, equipo que en el quinto puesto aspira a entrar a liguilla, y finaliza con una visita al Juárez FC.



Viñas es otra de las estrellas sudamericanas de la Liga Mx que han dado positivo a la COVID-19, entre las que se encuentran su compatriota Jonathan Rodríguez, el argentino Nahuel Guzmán y el colombiano Francisco Meza.



La pandemia en México ha tenido un repunte en la últimas semanas y en total el país acumula 901.268 casos confirmados y a 89.814 fallecimientos por la COVID-19.



La aceleración en los casos positivos en el país hicieron que equipos en la Liga Mx con permiso para abrir sus estadios al público decidieran retroceder, como el caso del Puebla, que anunció aficionados en la decimoquinta jornada del Apertura, para luego rectificar su decisión.