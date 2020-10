Hazard resurge, el Barça falla y Joao Félix golea

Madrid, 31 oct (EFE).- El Real Madrid recuperó a Eden Hazard, que resurgió con su primer gol en 2020 y abrió el 4-1 al Huesca para insistir en la presión sobre la Real Sociedad, en la que también incidió el Atlético, con otro 'doblete' de Joao Félix al Osasuna (1-3), pero no el Barcelona, mermado por un fallo de Neto (1-1) y a ocho puntos de la cima, ni el Sevilla, remontado en Bilbao (2-1).



El internacional belga volvió con un golazo. No es un tanto más. Y no es una cuestión de ejecución, estética, colocación, talento o adversario. Ni tiene que ver con su desbordante maniobra (un giro un zurdazo imparable para Andrés Fernández en el 0-1), sino con las circunstancias hasta ahora de sus más de 16 meses de blanco, marcados por las lesiones: ha sido baja 31 partidos y ha jugado 24 encuentros de los 60 de su equipo en ese tiempo.



No lo celebró. Ni alteró su gesto el internacional belga, del que se espera mucho más. Su fútbol no admite discusión. Sí su inconstancia. No marcaba ni con el Real Madrid ni en la Liga desde el 5 de octubre de 2019 al Granada. Demasiado tiempo. "Sabemos la calidad que tiene Hazard. Ha metido un buen gol y lo necesitábamos porque después el partido fue diferente", expresó Zinedine Zidane.



El 1-0 de Hazard, en el minuto 40, desató un triunfo mucho más cómodo de lo que había sido el partido hasta entonces. El resto lo hizo Benzema: logró el 2-0; asistió a Fede Valverde para el 3-0 y añadió el 4-1. Mientras el foco ya apunta al transcendental duelo de la Liga de Campeones frente al Inter, el Real Madrid lidera la Liga, a la espera del resultado dominical de la Real Sociedad en Vigo.



Y al Barcelona lo aleja ya a ocho puntos. Cierto que con un partido más, tanto como que la desventaja ya es considerable, porque el conjunto azulgrana perdió en Getafe, fue derrotado por el Real Madrid en el clásico y nada mas empató en Vitoria, por ese orden, por mucho que su segundo tiempo de este sábado fuera para ganar.



No le bastó. Primero porque concedió un gol inconcebible en un equipo de tanto nivel, con un lío de Neto con la pelota a una cesión atrás de Gerard Piqué. Entre que controló, sintió la presión encima del rival y le faltó habilidad con los pies, terminó en el 1-0 de Luis Rioja. Un fallo que se paga caro: perdió dos puntos.



Aunque el grupo de Ronald Koeman fue el indiscutible dueño del segundo tiempo, con una ofensiva que por momentos pareció un ataque de balonmano, en torno del área contraria a la búsqueda de cualquier hueco con el que poner a prueba a Fernando Pacheco, que por otro lado firmó varias paradas extraordinarias, como una a Lionel Messi.



No le valió más que para empatar. El 1-1 lo logró en el minuto 63 Antoine Griezmann, que aprovechó un rebote para plantarse ante el portero y sortearlo con un talento que aún no ha demostrado ni en la mitad de su esplendor en el Barcelona. Ya jugaba el Alavés con diez desde instantes antes por dos amarillas a Jota Peleteiro, al atacante galo le anularon luego otro gol y el conjunto azulgrana enlazó su cuarta jornada consecutiva sin ganar. Más frustración.



JOAO FÉLIX REFUERZA LAS RACHAS



Mientras aguarda a Geoffrey Kondogbia desde el Valencia, el Atlético aún es el único invencible en esta Liga. Al 1 de febrero, en el derbi con el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, se remonta su última derrota en la Liga. Ya son 22 partidos consecutivos invicto dentro de este torneo, seis en la actual campaña y los tres últimos a golpe de otros tantos triunfos.



Al 1-3 y los números, tan referentes siempre en la era Simeone, le sumó en El Sadar un segundo tiempo de alto nivel, con Koke al mando y con Joao Félix de doble goleador. El portugués marcó el 0-1 de penalti al borde del descanso, falló una pena máxima contra el poste al inicio del segundo y firmó el 0-2 ya en el 71. Ha marcado cuatro goles en cinco días, entre la Champions y la Liga.



El Atlético pudo golear entre esa sucesión de hechos y oportunidades en 20 minutos. No lo hizo. Y sintió la inquietud de tal concesión. No en exceso, porque el 1-2 de Ante Budimir, en su estreno con el Osasuna tras su llegada desde el Mallorca y la Covid-19, no tuvo realmente una continuidad en las ocasiones del bloque navarro. Al final, Lucas Torreira sentenció con el 1-3.



En cambio, el Sevilla pierde el ritmo. Ganador de las dos primeras jornadas ya encadena cuatro sin vencer, pero, sobre todo, enlaza tres derrotas que proponen unas dudas que antes ni se intuían en un equipo del funcionamiento y la eficacia del conjunto andaluz.



Ha perdido ante al Granada (1-0), contra el Eibar (0-1) y este sábado frente al Athletic Club (2-1), remontado cuando menos lo esperaba por un equipo que sigue en su irregularidad. Al 0-1 de En Nesyri en el minuto 9 replicó su rival con el 1-1 de Muniaín y el 2-1 de Sancet en el cuarto de hora final. El equipo bilbaíno ha ganado sus dos últimos encuentros en casa para olvidar la crisis.



