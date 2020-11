El portero del vídeo viral de la jornada: "Me han hecho ofertas para jugar de delantero"

Si la jornada de fútbol de este fin de semana ha tenido un protagonista ése ha sido el portero del Vinaroz, Carlos Aguayo. En el partido que su equipo disputaba frente al Peñíscola, con el tiempo cumplido, el meta subía a la desesperada en busca del tanto del empate y con un disparo desde la frontal del área Carlos Aguayo sorprendía a sus rivales para poner el 1-1.



Sin embargo, en la siguiente jugada, nada más sacar el Peñíscola desde el centro del campo, el meta encajaba el 1-2 con un lejano disparo para incredulidad de él y sus compañeros. El vídeo de esos minutos, publicado por @A_Espresati en Twitter, se ha hecho viral por las redes y el propio portero ha tenido que salir a contar lo acontecido.





Esto acaba de pasar en un Vinaròs CF vs Peñíscola de 1a Regional en el minuto 95. ¡DE LOCOS! ?? pic.twitter.com/bECp2MhHpC — Alejandro Espresati (@A_Espresati) November 1, 2020

"Me han llamado desde todos sitios, incluso desde Alemania unos amigos me dijeron que el vídeo había llegado a las dos horas, es increíble., bromeó, aunque dejó de ser "un golazo".Sobre el gol encajado posteriormente el portero lamentó no haber tenido más maldad para parar el juego. "Mis compañeros debieron quedarse en el otro campo hasta que yo llegara a mi posicion pero yo me quedo con mi gol", recordó en declaraciones recogidas por Marca.Por último,reconoció que al final del partido el equipo rival fue a darle ánimos: "Todos los jugadores delvinieron a darme ánimos. He jugado con muchos de ellos estos años en estas categorías. Fue un momento bonito que no se vio, me levantaron del suelo en un gesto muy deportivo".