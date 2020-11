Facundo Waller: "Después de las dos lesiones disfruto más el fútbol"

México, 4 nov (EFE).- El centrocampista uruguayo Facundo Waller, de los Pumas UNAM, aseguró este miércoles que después de romperse en dos ocasiones los ligamentos cruzados y estar fuera de las canchas más de un año, disfruta más el fútbol.



"Después de las dos lesiones disfruto más el fútbol, ya no me amargo por cualquier cosa y disfruto el día a día, estoy feliz", dijo en rueda de prensa.



Waller, de 23 años y quien jugó el preolímpico sudamericano con la selección de su país a inicios de 2020, sufrió dos roturas de ligamento cruzado en el balompié uruguayo, la primera en 2017 y la segunda en 2018.



Para el presente Apertura 2020 de la Liga Mx, Waller fue prestado por el Plaza Colonia de su país a los Pumas, con los que suma 11 partidos, tres de ellos como titular, en los que contribuyó con dos asistencias.



El centrocampista reconoció que al principio le costó adaptarse a la altura de Ciudad de México, sede de los Pumas, que se encuentra por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar.



"Cuando llegué a Pumas el tema de la adaptación a la altura me costó mucho porque en Uruguay estamos a nivel del mar, pero con el correr del tiempo me adapté bien, hoy por suerte tengo varios minutos que me ayudan a crecer", expresó.



Reconoció, asimismo, estar asombrado por la infraestructura de los Pumas, ya que es diferente a lo que estaba acostumbrado en el Plaza Colonia.



"Plaza Colonia es un cuadro humilde, que se ha agrandado en infraestructura en los últimos años, pero venir a Pumas y ver las instalaciones de cantera, son una locura, es una maravilla disfrutarlo", comentó.



Waller y los Pumas, terceros en la clasificación, encararán este sábado el cierre de la fase regular del Apertura 2020 cuando visiten al Cruz Azul en la última jornada, un partido que definirá si acceden de forma directa a los cuartos de final o juegan la repesca.



"Pumas es un cuadro grande que siempre sale a ganar los partidos, si sales a buscar un empate vas a terminar perdiendo, nosotros estamos acostumbrados a salir por los tres puntos, quizá a veces fallamos y nos hacen un gol, pero esa es nuestra filosofía de juego y eso haremos ante Cruz Azul", concluyó.