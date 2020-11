Maradona evoluciona sin complicaciones y no tendrá secuelas, según su médico

Diego Maradona evoluciona "sin ningún tipo de complicaciones" y no tendrá "secuelas" o un "déficit neurológico", tras ser operado el martes de un hematoma subdural, explicó este miércoles al mediodía su médico de cabecera, Leopoldo Luque. "La evolución de Diego va sin ningún tipo de complicaciones. Se encuentra sin ningún tipo de déficit neurológico o complicación. Tiene un excelente postoperatorio. Los parámetros de postoperatorio mejoraron. Mejoró de la anemia, estabilizaron ese aspecto, y le retiramos el drenaje", dijo Luque en rueda de prensa desde la puerta de la Clínica Olivos.

"Diego está bien, tratamos de que se recupere progresivamente. La evolución de Diego es día a día. Hoy va estar en terapia intensiva y vamos a ver en que momento realizamos alguna tomografía de control. La evolución es muy favorable", añadió. Consultado por el estado de ánimo de Maradona, Luque dijo que eso es algo "difícil de evaluar" porque está "cursando un postoperatorio".

"Hoy cuando le sacamos el drenaje se reía y me agarraba la mano. Es favorable. Evaluamos parámetros neurológicos, los cuales son muy favorables. No vemos ninguna complicación o secuela", indicó Luque, que este martes operó al campeón del mundo en México 1986. El médico, que no precisó cuántos días estará internado Maradona, dijo que en las próximas horas volverá a informar a la prensa sobre la evolución del astro del fútbol.