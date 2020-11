Luuk de Jong tendrá a Navas como 'enemigo'

El seleccionador de Países Bajos, Frank de Boer, ha convocado al barcelonista Frenkie de Jong, al valencianista Jasper Cillessen y al sevillista Luuk de Jong para el amistoso contra España del próximo 11 de noviembre, para el que también ha sido citado Jesús Navas por la 'Roja'.

La mayor sorpresa de la lista de Países Bajos, en la que también están los centrocampistas Donny van de Beek y Georginio Wijnaldum, es el regreso del jugador del Ajax Davy Klaassen, cuyo último partido con la "oranje" fue en 2017.

De Boer ya coincidió con Klaassen en su etapa como entrenador del Ajax. "Es el remplazo lógico de Marten de Roon, que está lesionado", explicó el seleccionador en un vídeo publicado por la Real Federación Neerlandesa de Fútbol.

También está de vuelta Patrick van Aanholt, el lateral izquierdo del Crystal Palace que se recuperó recientemente de una lesión de hombro sufrida el pasado julio. Por contra, la ausencia más notoria es la del defensa del Liverpool Virgil van Dijk, de baja por una grave lesión de ligamento cruzado que lo mantendrá fuera de los terrenos de juego durante varios meses. "Es nuestro capitán y lo vamos a echar de menos", reconoció De Boer.

Además del amistoso contra España en el Johan Cruyff Arena, Países Bajos jugará en la Liga de las Naciones contra Bosnia Herzegovina, el 15 de noviembre, y Polonia, el 18 de noviembre.

Esta circunstancia ha llevado a De Boer a convocar a 25 futbolistas, una lista un poco más amplia de lo habitual. "Es increíble tener que jugar tres partidos en diez días así que los necesitamos a todos", apuntó el seleccionador.

El técnico ha avisado de que para el amistoso contra España alineará a "muchachos que se han visto poco en la selección" y que "están tocando a la puerta", y puso como ejemplo al centrocampista ofensivo del PSV Eindhoven Mohammed Ihattaren, de 18 años.



De la lista de preseleccionados han caído Justin Bijlow (Feyenoord), Javairo Dilrosun (Hertha BSC), Denzel Dumfries (PSV Eindhoven), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Pablo Rosario (PSV Eindhoven), Perr Schuurs (Ajax), Daley Sinkgraven (Bayer Leverkusen), Kevin Strootman (Olympique de Marsella) y Wout Weghorst (VfL Wolfsburg).

La ausencia de Strootman ha sorprendido debido a que es un habitual en la 'Oranje'. De Boer justificó su no inclusión en la lista por los pocos minutos que ha jugado últimamente con el Olympique de Marsella. "Si su situación no cambiaba, pensaba elegir a otros jugadores, y su situación no ha cambiado. Eso no significa que lo vaya a perder de vista, volverá si su situación mejora", dijo el seleccionador.



Lista completa:

- Porteros: Marco Bizot (AZ Alkmaar), Jasper Cillessen (Valencia), Tim Krul (Norwich City)

- Defensas: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Hans Hateboer (Atalanta Bergamo), Joel Veltman (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Inter de Milán), Owen Wijndal (AZ Alkmaar)

- Centrocampistas: Donny van de Beek (Manchester United), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar), Geoirginio Wijnaldum (Liverpool), Tonny Vilhena (Krasnodar), Steven Berghuis (Feyenoord).

-Delanteros: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berwijn (Tottenham Hotspur), Mohammed Ihattaren (PSV Eindhoven), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV Eindhoven), Memphis Depay (Olympique Lyon), Quincy Promes (Ajax), Calvin Stengs (PSV Eindhoven).