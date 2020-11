Primero una lesión, después la covid-19, ahora Ibargüen busca la revancha

México, 5 nov (EFE).- El centrocampista colombiano Andrés Ibargüen confía en aportar lo mejor de su fútbol al América en la fase final del torneo Apertura mexicano, luego de superar una racha en la que sufrió varias lesiones y recientemente dio positivo de covid-19.



"Las lesiones me han atacado estos últimos años, pero estoy listo para aportarle al equipo desde donde me toque, desde el banquillo o la cancha", declaró el exjugador del Atlético Nacional de Medellín.



"Me ha faltado ser más regular, cuando he estado bien se ha visto la diferencia. Me preparo para estos momentos (la fase final) en los que todos los jugadores son importantes porque los partidos son más cerrados", manifestó el jugador, de 28 años.



Ibargüen ha jugado apenas 113 minutos en cinco partidos en el Apertura debido a que permaneció en el dique seco, primero por una delicada lesión, y recientemente por haber contraído la covid-19.



En contraste, en más de dos años con el América, acumula 97 partidos, marcó 13 goles y dio 8 asistencias.



A pesar de los inconvenientes, Ibargüen dijo estar preparado para el inicio de la fase final del Apertura en la que el América iniciará desde los cuartos de final al haber asegurado uno de los primeros cuatro lugares de la clasificación.



Este viernes, el América visitará al Juárez, su último partido de la fase regular y en el que buscará asegurarse en el segundo lugar, detrás del León.



"El América siempre será favorito al título porque siempre estamos en la parte de arriba de la clasificación. Incluso al León se le complicó ganarnos. Ahora debemos consolidarnos en la defensa para tener un mejor rendimiento en la fase final", añadió Ibargüen.



El centrocampista colombiano advirtió que el Juárez tiene en el paraguayo Darío Lezcano a un delantero "letal".



"Juárez es un equipo fuerte de local y tienen la necesidad de buscar los puntos para clasificar a la fase final, además adelante tienen a Lezcano, que es letal", concluyó Ibargüen.