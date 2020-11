Luis Enrique: ?Ansu Fati está en las mejores manos?

Amsterdam, 10 nov (EFE).- El seleccionador de España Luis Enrique dijo hoy que el futbolista del Barcelona Ansu Fati, de baja cuatro meses por una lesión en la rodilla izquierda, ?está en las mejores manos?.



?Cuando se lesiona un jugador es un momento triste, pero es un momento también para superarse?, dijo Luis Enrique en la rueda de prensa previa al amistoso con Países Bajos.



?El fútbol es un deporte muy duro, con contacto, mucho traumatismo. Independientemente de la edad que tengas, si te pilla con el gesto cambiado una situación incómoda, las lesiones están ahí?, indicó el técnico.



?Ahora su partido está en el día a día, en su recuperación, y no tengo ninguna duda de que va a ser el mismo Ansu de siempre?, añadió Luis Enrique, para quien esta circunstancia ?no va a afectarle para nada a su futuro?.



El sustituto de Fati en la lista de convocados es Marcos Asensio, que se recuperó recientemente de una lesión también en la rodilla izquierda.



El jugador del Real Madrid ?no iba a venir porque ha salido de una lesión, pero ya está jugando en su equipo. Para mí está jugando a un buen nivel, aunque todavía está lejos de lo que yo creo que puede hacer?, indicó Luis Enrique.



Respecto a Marcos Llorente, valoró positivamente que el futbolista del Atlético de Madrid esté jugando como segunda punta.



?Lo normal de los jugadores es que vayan hacia atrás, no hacia delante en las posiciones. En el caso de Llorente, como es un jugador con unas opciones óptimas, está haciendo el camino a la inversa?, indicó el técnico asturiano.



Otro futbolista convocado es Ávaro Morata, que lleva seis tantos en sus últimos ocho partidos con el Juventus. No obstante, el delantero ?no viene por los goles?, sino porque en el club italiano ?en términos de confianza le veo exultante, con un perfil más contundente?, dijo Luis Enrique.



El amistoso contra Países Bajos es la previa a dos importantes encuentros de España en la Liga de las Naciones, el primero contra Suiza, el 14 de noviembre, y contra Alemania el día 17, por lo que el combinado nacional disputará tres encuentros en un plazo de siete días.



?Es una dificultad para un seleccionador, pero no puede ser nunca una queja porque es lo mismo para todos los seleccionadores?, dijo el Luis Enrique respecto a la carga física que supone la acumulación de partidos.



Así mismo, el técnico valoró de forma positiva la posibilidad de disputar el amistoso en Amsterdam.



?A mí me va a servir para ver el nivel de los jugadores. Habrá sorpresas, jugadores que de repente tendrán un nivel superior al que me esperaba, otros más inferior. Me servirá para ver y para reafirmar algunas de las ideas que tengo para la plantilla y el equipo que queremos formar para la Eurocopa?, indicó Luis Enrique.