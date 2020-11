Luis Enrique: ?Kepa está pasando un momento delicado?

Amsterdam, 10 nov (EFE).- El seleccionador de España, Luis Enrique, reconoció que el portero Kepa, que ha sido convocado a pesar de no haber jugado los últimos tres partidos contra el Chelsea, ?está pasando un momento delicado?.



?Yo tendré que valorar en su justa medida lo que aporta Kepa, lo que yo creo que necesita Kepa en este momento?, señaló Luis Enrique en la rueda de prensa previa al amistoso contra Países Bajos.



?A la anterior concentración vino, jugó un partido y estuvo a un muy buen nivel a pesar de que las circunstancias no eran fáciles?, dijo el seleccionador español.



No obstante, reconoció que no estar en el once inicial de su club puede pasarle factura. ?Es evidente que no jugar, a un portero le afecta, a un portero y a muchos jugadores, pero siempre tengo el comodín de hacer una excepción porque lo considero oportuno o porque considere que lo que hay alrededor puede aportar menos?, concluyó Luis Enrique.