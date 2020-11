José Moráis, el técnico que triunfa en Corea y desea entrenar en España

Lisboa, 11 nov (EFE).- José Moráis se ha convertido en un referente de los banquillos tras su segunda temporada en el Jeanbok de Corea del Sur, con el que acaba de ganar Liga y Copa. Fue segundo de Mourinho en el Real Madrid, desea volver a entrenar en España y asegura que Hazard triunfará cuando se adapte.



En una entrevista con la Agencia EFE, Moráis reconoce que ahora tiene su objetivo en la Liga de Campeones de Asia, donde se medirá al Shanghai, Yokohama y Sydney en la fase de grupos, por lo que su deseo es llegar a la final el 19 de diciembre.



Ganó todo con Mou en el Inter de Milán y también fue su segundo en el Chelsea, donde entrenó a Eden Hazard, del que asegura que acabará triunfando una vez que se adapte. "Va a dar muchas alegrías a una afición que yo amo tanto", asegura.



He recorrido medio mundo en banquillos de Yemen, Túnez, Suecia o Arabia Saudí y desveló a EFE que a finales de los 90, cuando era responsable de base del Benfica, entrenó a jugadores como Maniche o Deco, tras ser descartados para hacer la pretemporada con el primer equipo que entonces dirigía el escocés Graeme Souness.



P: Desde benjamines a coordinador de la escuela del Benfica.



R: Llegué al Benfica B por mi dedicación, porque mi pasión era tan grande que no tenía vacaciones, me quedaba todo el tiempo en el club. Y me quedaba con los jugadores del primer equipo que no se iban con ellos en la pretemporada porque no los quería el entrenador. Por ejemplo, entrené a Deco, que empezó en el Benfica cuando llegó (a Portugal). Deco se quedó conmigo, porque entonces estaba en el Alverca, filial del Benfica.



P: Deco y Maniche coinciden luego en el Oporto



R: Sí, jugaron en el filial del Benfica, pero no tuvieron la oportunidad de llegar al primer equipo y se juntaron con Mourinho en el Oporto (con Moráis de segundo de Mourinho), que era muy listo y conocía la calidad de cada uno.



P: Morais ha entrenado a jugadores que hoy son grandes entrenadores. Sérgio Conceiçao (Oporto), Jorge Costa, Mário Silva, Nuno Espírito Santo, Ricardo Carvalho.



R: Sérgio Conceiçao aprendió mucho de Mourinho, de lo que es como entrenador y hoy es un técnico de calidad, con carisma y gran personalidad. Jorge Costa, Mário Silva, etc... Son una generación de jugadores que trabajaron con Mourinho y ahora son entrenadores. Hay una generación de entrenadores que fueron entrenados por Mourinho y que se beneficiaron mucho. Por el método, por el rigor, por la organización. Para ellos es una referencia. Ricardo Carvalho es una personalidad, lo quiero mucho, sólo tengo adjetivos de calidad para él.



P: Mourinho ha creado un escuela de entrenadores lusos



R: Sí, desarrolló una generación de entrenadores porque él ha sido una referencia por su método y una influencia a la hora de abrir puertas con sus éxitos para otros entrenadores portugueses. No es normal que un entrenador en tan poco tiempo ganara tantos títulos.



P: Desde enero de 2019 en Corea del Sur. Copa y Liga con el Jeonbuk y el próximo reto, la Champions de Asia.



R: Esta siendo una temporada fantástica, la primera fue de adaptación. Los jugadores son muy rápidos y muy dedicados en el trabajo, con ganas de hacer cosas. La segunda temporada está siendo un sueño, el equipo juega bien, tiene calidad y controla los tiempos del partido. El primer deporte es el béisbol, el fútbol es el segundo y se vive con pasión porque el campeonato es muy competitivo. Cuando tenemos público en el estadio van sobre 18.000 ó 20.000 aficionados.



P: Jugadores del Jeanbuk



R: El portero, con 23 años, Bum-keun, es un portero de gran calidad, el de la selección olímpica. Será el futuro portero de la selección de Corea del Sur, es fuerte, rápido, juega bien con los pies. Puede jugar en cualquier liga de Europa.



Tenemos un jugador que se llama Kunimoto, japonés, que técnicamente es muy bueno y con pequeños detalles puede llegar a Europa.



Y también está Jun-ho Son, que es un "6" con muchísima calidad, un jugador de la selección de Corea del Sur. Tácticamente muy bueno.



P: Salario de los futbolistas en Corea del Sur.



R: Entre 600.000 y 1,2 millones de dólares al año. El salario es un motivo también por el que los jugadores se quedan en Corea y no se van a Europa. Los jóvenes futbolistas no están estimulados para salir de Corea, no hablan una segunda lengua, no contemplan la posibilidad de jugar a otro país. Salen para jugar en China, porque en China ganan salarios enormes. Para Europa no es fácil, aunque algunos empiezan a salir.



P: Liga de Campeones en el grupo del Shanghai, Yokohama y Sydney.



R: El Shanghai chino es un equipo fuerte con jugadores con experiencia internacional, El Yokohama es un equipo de calidad con mucha velocidad en ataque y el Sydney es el que menos posibilidades tiene. Es un grupo con equilibrio y nosotros tenemos mucha calidad



P: Inter, Madrid, Chelsea.



R: La experiencia en el Inter de Milar (ganaron Liga, Copa y Champions) fue especial, era una familia, una energía muy positiva. La alegría que se vivía era fenomenal.



P: En Madrid, de Canales a Kaká, Ronaldo, Ramos, Marcelo, ...



R: Es un club muy especial para mí. Si un día resido fuera de Portugal, quiero vivir en Madrid. Tengo un cariño muy especial por el club. Cristiano es una máquina no sólo como jugador, también como persona, cómo él ayuda y trata a la gente. Sergio Ramos es un encanto, su pasión por el juego, la intensidad, es extraordinario. La alegría de Marcelo, la sencillez de Luka Modric. Sin hablar de otros como Ozil, su calidad, es como un pintor que pinta el fútbol como Picasso. La dedicación de Arbeloa, la juventud de Varanne entonces, la velocidad de Di María, Benzema. No puedo olvidarme, son memorias que están vivas.



P: El jugador con el que tiene una relación más estrecha.



R: Tenía una relación muy buena con todos, con los portugueses,... Sergio Ramos es un capitán que me gusta, alguien muy especial. Hablo mucho con Pepe y me encanta el fútbol de Marcelo.



P: Entrenó a Courtois y Hazard en el Chelsea, hoy en el Madrid.



R: Grandes jugadores. Estoy feliz por Courtois y por Eden Hazard.



Eden es un jugador muy, muy especial, una capacidad técnica increíble para desequilibrar. El Chelsea no es el Real Madrid, es un mundo diferente y cuando esté adaptado, la próxima temporada, vamos a tener a Eden Hazard que puede ser, que va a progresar y va a dar muchas alegrías a una afición que yo amo tanto.



P: Futuro de José Moráis



R. Quiero regresar, me encantaría volver a España. Con mi experiencia, no tengo problemas que mi tarea sea, por ejemplo, llevar a un Zaragoza a la primera división y después seguir subiendo. Si un día tengo la oportunidad de entrenar a un club en España, lo voy a hacer con mucha felicidad. Y si empiezo en segunda para llegar a primera, también.



P: ¿Por qué el Zaragoza?



R: Tengo un sentimiento especial por este club. El estadio, el club, la afición, me da pena ver al Zaragoza como está hoy, es una ciudad que tiene todo para tener un equipo en primera con estabilidad y yo podría ayudar, así lo pienso.



Carlos García