Aubameyang y Kroos, a la gresca en Twitter por la forma de celebrar los goles.

El alemán Toni Kroos y el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang se han enzarzado en una discusión en las redes sociales acerca de la forma de celebrar los goles del delantero del Arsenal. Al jugador del Real Madrid no le gusta nada la forma que tiene Aubameyang de celebrar los goles y se lo hizo saber en un comentario.



"Las celebraciones preparadas no me gustan. Cuando hay un bailecito o una coreografía me parece muy tonto. O peor aún cuando hay un mensaje escondido detrás. Aubameyang una vez lo celebró con una máscara. No me parece el modelo a seguir", decía Kroos haciendo referencia a varias celebraciones de Aubameyang donde se pone la máscara de Batman o Black Panther.



Ese comentario llegó a oídos del futbolista del Arsenal, que no dudó en responder y citar por Twitter al centrocampista blanco. "¿Tiene ese Toni Kroos hijos? Solo para recordarle que a veces lo hago por mi hijo y lo volveré a hacer. Ojalá que tengas hijos y les hagas felices como esta charla de alumnos de la escuela secundaria", dijo en alusión a un dibujo que hizo su hijo dedicado a la 'felicidad' y en la que aparece Aubameyang disfrazado.





