"La gente del Rincón quiere al Sevilla o al Betis en Copa"

El CD Rincón es uno de los equipos con más historia de la provincia de Málaga con medio siglo a sus espaldas, un conjunto que a pesar de las vicisitudes de este atípico 2020 ha conseguido hacer historia clasificándose para la primera ronda de la Copa del Rey, en la que se medirán a un Primera División, al igual que ha conseguido la UD Tomares.

El año marcado por la pandemia del coronavirus quedará grabado en la historia del CD Rincón porque se hizo un hueco en la élite el 11 de noviembre de 2020, cuando viajó a Melilla y venció al CD Rusadir por 1-2 en La Espiguera: en ese momento comenzó el sueño. "Todavía no nos lo creemos, lo estamos asimilando. No éramos conscientes de todo lo que se estaba generando en Málaga hasta que hemos llegado y lo hemos visto, ha significado mucho", ha manifestado con orgullo Francisco Parrado, el entrenador que ha hecho historia con el equipo rojillo.

Los del Rincón de la Victoria descendieron de Tercera división en un reajuste de los equipos del grupo IX decidido por la RFAF y en la pasada temporada soñaban con ascender de nuevo, pero el coronavirus frenó el objetivo de los malagueños, que ahora ven recompensada su agonía con una clasificación épica.

Los de Parrado quedaron cuartos la pasada temporada y ganaron la Copa Andalucía, lo que les ha permitido hacerse con un hueco en el torneo del KO y así lo han hecho, ahora falta saber cuál será el rival: Granada, Sevilla, Betis y Cádiz son los candidatos en la terna. "No tenemos preferencias, ya estamos satisfechos con lo que hemos hecho. Hemos recibido las preferencias de la afición y prefieren el Sevilla o el Betis", dijo a EFE el técnico, quien ya tiene algunas ideas de cómo preparar un partido que, sea cual sea el resultado final, será histórico.

"No va a diferir de como preparamos un partido normal. Este tipo de partidos es mucho más fácil porque vamos a tener más información del rival, con vídeos y con mucha más información con la que trabajar. En el campo sí habrá diferencia de nivel y emocionalmente para los jugadores sí va a ser diferente", aseguró.

El partido, a priori, tendrá lugar en el Francisco Romero de Rincón de la Victoria y cabe la opción de buscar una localización con más capacidad si las normativas cambian, aunque es algo que no ronda la cabeza de Parrado. "Es una decisión del club, no sabemos qué pasará en diciembre y por ahora vivimos día a día y tendremos algo de información la semana o incluso los días previos al partido", sentenció.

Tanto Parrado como su cuerpo técnico tienen ahora la ardua tarea de mantener al CD Rincón centrado en la liga y rebajar la euforia de la clasificación copera, pero que no debe nublar la realidad del equipo.

"Vamos a tener que hacer un trabajo en profundidad para no focalizar al equipo en la Copa, pero los jugadores no han demostrado cambio de actitud ni desenfoque. Por ahora no hemos notado un cambio y esperamos que siga así", concluyó.