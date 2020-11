Marcos Curado, de Sarandí a las órdenes de Nesta soñando con la Serie A

Roma, 13 nov (EFE).- El zaguero argentino Marcos Curado, formado en Arsenal Sarandí, empezó este año una nueva aventura en la Serie B italiana en el Frosinone, en el que le entrena una leyenda de la defensa como Alessandro Nesta y en el que, asegura este viernes en una entrevista con EFE, el "objetivo individual y grupal es claro: alcanzar la Serie A".



Curado (Mar del Plata, 9 de mayo de 1995) repasó el comienzo de su carrera en Arsenal Sarandí, su buen arranque de temporada, su orgullo por "poder aprender" de un exdefensa como Nesta y la ambición de hacerse un hueco en la elite del fútbol italiano, que empezó a seguir desde su niñez en Argentina.



Recuerda con cariño su trayectoria en Sarandí, con técnicos de los juveniles como Walter Céspedes o Fito González, entre otros, que le ayudaron a dar el salto al primer equipo de Arsenal y, luego, al fútbol europeo.



Llegado a Italia en 2018 de la mano del Génova, que todavía tiene su ficha, Curado se incorporó el pasado 2 de octubre al Frosinone como cedido con opción de compra y jugó cuatro de los seis partidos de su equipo, tres de ellos como titular.



Pregunta: Lleva ya más de un mes en el Frosinone. ¿Cómo se encuentra en su nuevo club?



Respuesta: Encontré un club muy lindo para trabajar, en cuanto a estadio, centro deportivo, somos un grupo que trabaja muy bien y que tiene aspiraciones en cuanto al campeonato acá en la Serie B, estoy muy cómodo.



P: Le entrena Alessandro Nesta, un exdefensa que en su carrera de jugador ganó dos Ligas de Campeones con el Milan o un Mundial con Italia. ¿Qué se siente en trabajar a sus órdenes?



R: Nesta no es un referente solo para el fútbol italiano, es un tipo de jugador que marcó la historia y es un ídolo para nosotros que crecimos mirando fútbol.



P: ¿Qué relación tiene con él?



R: En cuanto supe de la posibilidad de venir acá fue algo a tener en cuenta, la posibilidad de tener a Nesta como entrenador, aprender de alguien con el que crecí viéndolo jugar. Es un técnico muy exigente, trabaja de muy buena manera con un grupo que está predispuesto al sacrificio.



P: ¿Seguía el fútbol italiano cuando estaba en Argentina?



R: Miraba mucho los partidos que pasaban por televisión en Argentina, que eran los de la Serie A y la Premier League, son las dos ligas que más me gustan, lo mismo hoy en día. Crecí mirando este tipo de fútbol, me acuerdo que por las mañanas pasaban la Premier, la Serie A, siempre hubo muchos argentinos jugando en Italia.



P: ¿En qué jugadores se inspiraba?



R: De chico miraba otro tipo de jugador, jugaba de volante central, había muchísimos, (el francés, Thierry) Henry en el Arsenal, (el argentino, Juan Román) Riquelme en el Villarreal. Luego creciendo me mandaron para atrás (ríe).



P: ¿Y en la actualidad?



R: Me gusta (el brasileño) Thiago Silva, del Chelsea, me gustan (los argentinos) Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, hay muchos. No tengo a un referente, pero me gusta mucho mirar y tengo a dos o tres que me gusta seguir, asegura a EFE.



P: Usted ya logró el año pasado en Crotone el ascenso a la Serie A, pero luego fue cedido al Frosinone. ¿Cuántas ganas tiene de jugar en Primera?



R: El objetivo individual y grupal es ascender, somos un equipo que aspira a hacer un buen campeonato. Por la calidad de jugadores que hay, por el grupo que hay, el objetivo es ese. El campeonato es largo, empezamos bien, pero es un torneo muy cambiante, hay que ir partido tras partido porque puede pasar cualquier cosa en este campeonato. Es difícil y largo.



P: ¿Cómo llegó a los juveniles de Arsenal de Sarandí?



R: Me fui a los 12 años de mi casa, fui a un proyecto de FC Barcelona en Buenos Aires. Fueron cuatro años hermosos. El Barcelona en 2007 empezó un proyecto donde entrenábamos, fue un centro de preparación para mí. Era muy chico, vivíamos dentro del predio La Candela, salíamos solo para ir al colegio, estaba 24 horas prácticamente ahí dentro. Mi experiencia fue un proceso de crecimiento, un poco difícil porque estaba lejos de mi familia y era chico, pero muy positivo.



A los 16 años me fui al sector juvenil de Arsenal Sarandí, hice todo el recorrido y a los 20 años empecé a jugar con el primer equipo.



P: ¿Qué técnicos le marcaron más en su paso por la cantera de Arsenal de Sarandí?



R: Parece cliché pero es verdad, que cada entrenador te deja lo suyo, hubo un montón que me ayudaron en mi formación, como Walter Céspedes, cuando llegué, luego tuve a Fito González, ya un poco más grande antes de ir al primer equipo. Pero todos me dejaron algo.



P: En Italia hay muchos jugadores argentinos. ¿Está en contacto con alguno de sus excompañeros?



R. Estoy en contacto con Nico Spolli, Maxi López, con los que jugué en Crotone. Ahora llegó Juan Brunetta al Parma. Compartimos equipos en Arsenal. Con él por ahí es el con que más estoy en contacto.



P: ¿Cómo vive en su equipo los trámites necesarios para el protocolo sanitario durante esta pandemia de coronavirus?



R: Hacemos controles cada tres o cuatro días, la realidad es que por suerte en cuanto a mí y a mi familia no nos afecta mucho. Somos de estar mucho acá en casa. Al contrario, está bien porque estamos más controlados, eso te deja más tranquilo. La realidad es que nos afectó poco por el modo que tenemos de vivir.



