El Gobierno francés ataca la "dignidad selectiva" de Griezmann y Mbappé

El ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, atacó este jueves la "dignidad selectiva" de futbolistas como Antoine Griezmann y Kylyan Mbappé, que criticaron a la policía por una detención violenta a un productor musical negro.

"Algunos en este país tienen la dignidad selectiva", aseguró en la emisora RTL el ministro, que echó de menos que los futbolistas reaccionaran también a la violencia que sufrieron los policías en una manifestación el pasado fin de semana.

Sin nombrar a los jugadores que colgaron mensajes de condena en las redes sociales tras la difusión del vídeo de la agresión a un productor musical la semana pasada, Darmanin respondía así a una pregunta sobre las estrellas mediáticas del deporte.

El ministro recordó que los agentes que protagonizaron aquellos hechos van a ser expulsados del cuerpo por su comportamiento "desproporcionado e incalificable".

El ministro del Interior, representante del ala dura dentro del Gobierno francés, ya había mostrado su rechazo a las reacciones de Griezmann y Mbappé.

Tras la manifestación del pasado sábado contra su ley de seguridad, que acabó con enfrentamientos entre radicales y policías, se sorprendió de que los futbolistas no condenaran las agresiones sufridas por algunos agentes. "Me duele Francia cuando no escucho ninguna reacción de futbolistas millonarios sobre los 98 policías heridos el sábado", dijo entonces.

Era un dardo directo a Griezmann, quien había colgado un mensaje en Twitter diciendo que le "dolía Francia" viendo las imágenes de la agresión al productor musical.

Posteriormente, Mbappé, otro de los más emblemáticos componentes de la selección francesa, envió un "STOP AL RACISMO".