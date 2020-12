Robben alarga su baja y reconoce que quizás no pueda volver a jugar

El internacional holandés Arjen Robben, actual jugador del Groningen, dijo hoy que seguirá de baja por lo menos hasta enero de 2021, debido a una lesión en uno de los gemelos, y advirtió de que no puede garantizar su vuelta a los terrenos de juego.



"Seguiré trabajando para recuperarme y me gustaría estar en el campo con el equipo jugando partidos el próximo año, pero no puedo aún asegurar que esto vaya a pasar", dijo Robben, que en enero cumplirá 37 años, en un comunicado del Groningen.



"Las cosas no están yendo como me gustaría", reconoció el exmadridista, que explicó que las rutinas para recuperarse "desafortunadamente no están teniendo los resultados esperados".



Robben anunció su retirada en julio de 2019, pero sorprendió al mundo del balompié cuando dijo el pasado junio que volvía a ponerse las botas para jugar en el Groningen, el modesto equipo de la primera división neerlandesa en el que se formó.



Tras una pretemporada esperanzadora en la que incluso marcó un gol, tuvo que retirarse lesionado en el minuto 30 del primer partido de la temporada contra el PSV Eindhoven.



Fue baja en los siguientes tres encuentros y reapareció contra el Utrecht, pues salió al campo los últimos 14 minutos, pero desde entonces no ha vuelto a ser convocado.



El futbolista firmó recientemente 1.500 camisetas del Groningen en una campaña del club para venderlas en el "Black Friday". "He firmado más camisetas que minutos jugado", comentó el futbolista a modo de broma.



El Groningen se mantiene en el octavo puesto de la clasificación de la Eredivisie neerlandesa, con diecisiete puntos en diez partidos. "Aunque mi situación sea decepcionante, estoy contento de cómo lo está haciendo el equipo", concluyó.