Pep Guardiola contempla retirarse más tarde

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha revelado que contempla continuar entrenando más tiempo de lo que había planeado, en declaraciones publicadas este domingo por medios locales.



El ex técnico del Barcelona y del Bayern Múnich, a punto de cumplir 50 años (el 18 de enero), había indicado previamente que no tenía previsto prolongar en exceso su carrera futbolística, al tener otros intereses en mente que le gustaría perseguir.



Sin embargo, tras ampliar recientemente su contrato con el club británicoa por dos temporadas más, hasta el verano de 2023, Guardiola admite ahora, en declaraciones que difunden hoy los medios británicos, que siente que la retirada está todavía lejos.



"La experiencia te ayuda, especialmente la manera en que yo vivo esta profesión", dijo.



"Antes pensaba que me retiraría pronto. Ahora creo que me retiraré más mayor. Así que no lo sé", admitió el entrenador.



Después de cuatro años al frente del Barca y tres entrenando al Bayern, el técnico catalán se adentra ahora en la que será su quinta temporada al frente del City, con el que ha ganado ocho trofeos hasta la fecha, entre ellos dos títulos de campeón de liga.



Sobre la naturaleza de la Premier League, Guardiola reflexionó que en esta competición "los resultados son impredecibles" y señaló que cada partido es durísimo", con lo que "es mejor estar tranquilo".