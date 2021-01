Ronaldinho, de nuevo en boca de todos por un videoclip subido de tono

El brasileño Ronaldinho vuelve a estar en boca de todos después de su reciente paso por prisión. En esta ocasión la causa es menos preocupante, ya que su relevancia deriva de la aparición en un videoclip que se acerca a los tres millones de visualizaciones ya.

Lo curioso de su intervención es que se trata de un clip subido de tono, con mujeres semidesnudas, que no pasaría el filtro de 'para todos los públicos'. El tema de Recayd Mob y el rapero Djonga en su proyecto 'Tropa do Bruxo' crece en popularidad, también en parte ayudado por la presencia estelar del ex del F.C. Barcelona.

Al brasileño se le ve cómodo en su experiencia delante de las cámaras rodeado de bailarinas, y su reclamo ha llevado a ver el vídeo a muchos aficionados al fútbol, atraídos más por la curiosidad que por su afición al rap.